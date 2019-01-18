Да в такую погоду купаться можно: синоптики уточнили прогноз погоды на Крещение

Для середины января в Новосибирске будет очень тепло

На Крещение в Новосибирске ожидаются слабые морозы





Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт новосибирцев в конце этой недели: на Крещение в городе будет всего –5 градусов.







Согласно прогнозу, в ближайшие два дня снегопадов в Новосибирске не ожидается. Сегодня, 18 января, дневная температура будет в пределах –8 градусов, сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







В выходные, по его данным, станет ещё теплее. Существенных морозов в городе синоптики не прогнозируют даже 19 января, когда православные новосибирцы будут праздновать Крещение и окунаться в ледяную воду.







«Где-то порядка –10 градусов ночью и –5 градусов днём», — рассказал Ренад Ягудин о погоде на этот праздник.







По его словам, в воскресенье, 20 января, ночная температура в Новосибирске повысится до –9 градусов, а дневная — до –3. Также в последний день недели в городе ожидаются слабые осадки.







Ранее НГС составил карту купелей, в которые новосибирцам можно нырнуть на Крещение. Кстати, в прошлом году в этот праздник тоже было достаточно тепло — около –12 градусов, а вот после температура воздуха опускалась ниже –40.







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