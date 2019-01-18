Сибирячка спасает из «Сан Сити» депрессивного лысеющего попугая по кличке Алла Борисовна

На облезлых попугаев новосибирцы пожаловались в новогодние каникулы





Новосибирцы пожаловались на владельца фототочки в МФК «Сан Сити», который предлагает фото с попугаями и обезьянами, — посетители считают, что птицы больны, а сибирячка Ксения Отнякина, увидевшая попугая без перьев, даже обратилась в полицию.





Сообщения о том, что одна из птиц в «Сан Сити» больна, появились на сервисе «Фламп». Житель Новосибирска посчитал, что за одним из попугаев — красным ара — плохо ухаживают.





«Посмотрите на перья. Владельцы попугаев и так ужаснутся, а для незнакомых с ними поясню: это не просто "птичка растрёпанная и грязненькая". Здоровые птицы тщательно следят за собой. Им нужен постоянный доступ к свежей воде, зёрнам, орехам, фруктам, минералам. Точить клюв (на фото у ара видно переросший). И тихий уголок для полуденного отдыха. От стрессов и плохих условий птицы заболевают и умирают. <...> С 12:00 до 22:00 — огромный рабочий день. Также оцените рабочее место ара: жёрдочка с одной миской с грязной водой среди шумного множества людей. Скарб обезьянок и того меньше: поводок и новогодний костюмчик. У ара ненормальное состояние. "Сан Сити" — ненормальная среда для птицы», — заключил новосибирец.





Ара по кличке Алла Борисовна страдает депрессией, заверил её хозяин





Жительница Новосибирска Ксения Отнякина тоже видела птицу, ещё в ТЦ «Континент» на Троллейной, где предприниматель с ара работал раньше. Отнякина заметила, что у попугая вокруг головы нет перьев, и предположила, что птица заразилась опасной болезнью. Это встревожило её настолько, что она пожаловалась в полицию.





«Самоощип не бывает просто от стресса. Это сопряжено с инфекцией или с паразитами. То же сказала моя орнитолог, когда я ходила в клинику со своим попугаем и заодно показала ей фото из "Сан Сити" и "Континента". Я просто очень люблю птиц и мне больно смотреть, как драгоценную птицу убивают плохими условиями. Тем более, что появился закон, по которому нельзя использовать домашних животных в предпринимательской деятельности. Ара по этому закону — домашнее животное. Фотограф — предприниматель.





Я написала заявление в полицию. Но полиция сказала, что я вправе подать только заявление, которое касается лично моей безопасности и безопасности окружающих. И предложила формулировку заявления, что ара выглядят как больные и заразные.





В течение семи дней это будет проверяться. Я же просто хочу, чтобы подобное запретили, как и контактные зоопарки», — заявила девушка корреспонденту НГС.





В ТЦ «Континент» с предпринимателем после скандала на «Флампе» разорвали контракт, а в «Сан Сити» заверили, что у предпринимателя есть все документы и что птиц регулярно осматривают сотрудники ветеринарной службы. Но во время одной из стычек с инициативными новосибирцами предприниматель нецензурно назвал одного из них — это попало на видео. Из-за этого, как пояснили НГС в отделе маркетинга «Сан Сити», с предпринимателем перестанут сотрудничать в конце января.





Фототочкой с двумя ара и двумя обезьянами заведует предприниматель из Израиля Роланд Шимшилашвили. Он рассказал, что переехал в Новосибирск из Сочи, где тоже работал на фототочках и в контактном зоопарке. Шимшилашвили показал корреспонденту НГС стопку документов, среди которых были ветеринарные паспорта на каждое животное, ветеринарные свидетельства, акты о проверке животных на туберкулёз и другие, которые в том числе собирал для того, чтобы перевезти животных на самолёте — больных птиц и обезьян на борт просто бы не пустили, заверяет он.





«За пару лет до этого у меня был попугай, Григорий Лепс его звали. В Анапе его в контактном зоопарке питон сожрал 9-метровый. Меня не было, я был в Грузии. Я переживал, я плакал. Ещё одного попугая я отдал в грузинский зоопарк — зоопарк затопил попугая, его нет. Когда животное находится без меня, животное погибает, так или иначе», — объяснил Роланд, зачем приносит больного попугая на работу.





По его словам, красного попугая по кличке Алла Борисовна он выкупил полгода назад в Сочи после того, как его прошлый хозяин умер.





Из-за этого птица стала испытывать стресс и ощипывать свои перья вокруг головы, а заодно начала клевать голову второму попугаю, зелёному, которого назвали в честь прошлого питомца — Гришей Лепсом.





«Я сдал все анализы, которые надо. Я перед вылетом сдал все анализы, но в Новосибирске меня заставили сдать их заново. Я спрашиваю, что происходит с попугаем. Мне отвечают, что либо пероед, либо депрессия. Ладно, пероед вряд ли, говорю, пёрышки там всё нормально у него. У попугая стресс — он начинает сам себя ощипывать. Из-за его действий у меня идеальный попугай, который выглядел хорошо, у него на голове выгрызано всё. Теперь у меня стоит вопрос: что мне делать? Так как красный попугай был ослаблен, я его восстанавливал как мог. Но оставить его дома без внимания — он сделает себе хуже. Люди не видели голых попугаев, как они выщипывают себя, когда остаются [без контроля]», — возмущается Роланд.





Орнитологи подтверждают, что птицы опасны только для самих себя





Орнитолог и руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер посчитала, что предприниматель не прав, заставляя птицу проводить с ним время в торговом центре.





«Самоощип в ответ на стресс — обычная реакция у птиц. Выгул и работа с такой птицей на публике стресс, конечно, только усилят. Смена хозяина и обстановки — очень сильный стресс для попугая. То есть мужчина, конечно, не прав, эксплуатируя птицу подобным образом. Но я не знаю, как на него повлиять, используя законы о домашних животных. Если бы это были птицы, изъятые из природы, я могла бы помочь написать заявление на проверку в природоохранную прокуратуру. В данном же случае, птицы у него, очевидно, легальны», — заключила она.





Сейчас, по словам предпринимателя, депрессивный попугай остаётся дома под присмотром друзей. Он опрыскивает птиц специальным спреем для предотвращения самоощипа, а после того, как «Сан Сити» разорвёт с ним договор, он решил переехать на работу в другой город.





«Недавно в Москве был скандал с совиным антикафе. Там сипуха Маки также себя ощипывал. Когда совсем облысел на пузе, владелец одумался и передал птицу в Центр реабилитации. Но это уже не помогло — Маки погиб от серии инфарктов. Самоощип — это только симптом. Реальные проблемы — в постоянном стрессе и чрезмерной регулярной нагрузке на организм», — добавила орнитолог.





При этом она отметила, что нельзя отрицать, что предприниматель просто сильно опекает своих животных: «Он вполне мог её взять, чтобы спасти и помочь, но тот попугай оказался совершенно к такому не готов, не пошёл на контакт, не понял такого образа жизни. Такое тоже может быть. Возможно, владелец и сам-то не знает, что ему делать в этой ситуации. Ему по-хорошему нужно найти для попугая другого владельца, который не будет его везде таскать, не сильно с ним контактировать, чтобы попугай соскучился и сам захотел общения. Так что необязательно этот человек плохой и мучитель».





Новосибирцев нередко обвиняют в жестоком обращении с животными. Прошлой весной сотрудник одного из супермаркетов зарезал собаку ножницами прямо в торговом зале. До этого мужчина обвинил гражданскую жену в том, что она отравила его породистого кота.