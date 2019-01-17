Под Новосибирском внезапно перекрыли дорогу: водители массово едут через Северный объезд

Информационные щиты появились вчера, а проезд закрыли уже сегодня

Проезд закрыли сегодня возле озера в посёлке Советский
Проезд закрыли сегодня возле озера в посёлке Советский


Сегодня, 17 января, жители пригорода Новосибирска не смогли проехать в город через Каменку — дорогу перекрыли недалеко от озера в посёлке Советский. 


«Они поставили щиты вчера, а сегодня всё — дорогу перекрыли», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ольга Новикова.


На щитах указано, что на дороге через Каменку в районе посёлка Советский начался капитальный ремонт. Как пояснила Ольга Новикова, через дорогу ездят жители посёлка Светлый, Мошково, станции Мочище. Через неё до центра города можно добраться за полчаса. Из-за того, что дорогу перекрыли, множеству водителей теперь придётся ездить через Пашино или Северный объезд. По оценке Новиковой, это добавляет около 40 минут к обычному пути до центра Новосибирска.


Такие щиты появились на дороге накануне — сроки перекрытия на них не указаны
Такие щиты появились на дороге накануне — сроки перекрытия на них не указаны


«Главное, что это дорога жизни, и нас не предупредили — поставили перед фактом. Возможно, да, там нужен ремонт. Но в зимнее время возьмите тогда накатайте какой-то объезд. Тем более, участок совсем небольшой. Он идёт просто мимо озера. Ну сделайте с другой стороны озера такую временную дорогу, объезд. Зачем через Новосибирск-то пускать? Это крюк такой — не 10 километров, а все 25», — говорит Ольга Новикова.


Она выяснила, что на месте перекрытия меняют водопропускную трубу, а проезд будет закрыт до июля.


НГС отправил запрос по ситуации в администрацию Новосибирского района, но не получил ответа на момент публикации.


Длина участка, на котором идёт ремонт, — 400 метров
Длина участка, на котором идёт ремонт, — 400 метров


В Новосибирске в последнее время дороги перекрывали из-за ремонта теплотрасс. Например, в ноябре перекрывали улицу Адриена Лежена.

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