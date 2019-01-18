Опять началось: бензин подорожал на 65 копеек впервые в новом году

АЗС «Газпромнефть» на Фабричной, 18/2





В Новосибирске крупнейшая сеть АЗС «Газпромнефть» повысила цены на бензин. Это произошло впервые с мая 2018 года. До сих пор стоимость топлива держалась на одном уровне: 92-й стоил 40,35 рубля, 95-й — 43,20 рубля.





«Да, бензин подорожал, на 65 копеек», — уточнил заправщик АЗС «Газпромнефть» на Фабричной, 18/2. Теперь литр 92-го здесь стоит 41 рубль, литр 95-го — 43,90 рубля. Дизельное топливо перевалило за 50 рублей — 50,10 рубля.





АЗС «Газпромнефть» на Владимировской, 22А





Повысились и средние городские цены на топливо. По данным сервиса Яндекс, литр 92-го бензина после резкого скачка прошлой весной подорожал с 40,35 до 40,85 рубля, литр 95-го — с 43,20 до 43,90 рубля.





АЗС «Лукойл» на Владимировской, 26А





На автоматической заправке «Газпромнефть» на Владимировской, 22А литр 92-го пока стоит 40,50 рубля.





Ещё не изменились цены и на АЗС «Лукойл» на Владимировской, 26А. «Пока тишина», — сообщил заправщик АЗС. Литр 92-го здесь стоит 40,85 рубля, литр 95-го — 44,20 рубля.





Последний резкий рост цен на топливо произошёл в прошлом мае — самая популярная марка бензина даже преодолела психологическую отметку в 40 рублей. Ранее эксперты прогнозировали, что в 2019 году цены на бензин будут повышаться.