Опять началось: бензин подорожал на 65 копеек впервые в новом году

Литр 92-го достиг 41 рубля, а дизельное топливо перевалило за 50 рублей

АЗС «Газпромнефть» на Фабричной, 18/2
АЗС «Газпромнефть» на Фабричной, 18/2


В Новосибирске крупнейшая сеть АЗС «Газпромнефть» повысила цены на бензин. Это произошло впервые с мая 2018 года. До сих пор стоимость топлива держалась на одном уровне: 92-й стоил 40,35 рубля, 95-й — 43,20 рубля. 


«Да, бензин подорожал, на 65 копеек», — уточнил заправщик АЗС «Газпромнефть» на Фабричной, 18/2. Теперь литр 92-го здесь стоит 41 рубль, литр 95-го — 43,90 рубля. Дизельное топливо перевалило за 50 рублей — 50,10 рубля. 


АЗС «Газпромнефть» на Владимировской, 22А
АЗС «Газпромнефть» на Владимировской, 22А


Повысились и средние городские цены на топливо. По данным сервиса Яндекс, литр 92-го бензина после резкого скачка прошлой весной подорожал с 40,35 до 40,85 рубля, литр 95-го — с 43,20 до 43,90 рубля.


АЗС «Лукойл» на Владимировской, 26А
АЗС «Лукойл» на Владимировской, 26А


На автоматической заправке «Газпромнефть» на Владимировской, 22А литр 92-го пока стоит 40,50 рубля. 


Ещё не изменились цены и на АЗС «Лукойл» на Владимировской, 26А. «Пока тишина», — сообщил заправщик АЗС. Литр 92-го здесь стоит 40,85 рубля, литр 95-го — 44,20 рубля. 


Последний резкий рост цен на топливо произошёл в прошлом мае — самая популярная марка бензина даже преодолела психологическую отметку в 40 рублей. Ранее эксперты прогнозировали, что в 2019 году цены на бензин будут повышаться

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