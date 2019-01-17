В Новосибирске начали снимать комедию про разочарованного Деда Мороза, ушедшего на пенсию

Авторы фильма обещают спецэффекты с животными, превращающимися в детей

Новосибирская кинокомпания начала съёмки двухсерийной комедии «Сказка наяву» о разочарованном Деде Морозе, который отошёл от дел
Новосибирская кинокомпания начала съёмки двухсерийной комедии «Сказка наяву» о разочарованном Деде Морозе, который отошёл от дел


В Новосибирске начались съёмки двухсерийной фантастической семейной комедии «Сказка наяву». О проекте корреспонденту НГС сообщила директор картины, автор сценария и продюсер новосибирской кинокомпании Prolife Василиса Даль.


Фильм «Сказка наяву» рассказывает о разочарованном Деде Морозе, который насмотрелся фильмов, мировых новостей и понял, что дети взрослеют и перестают в него верить.


«И он (Дед Мороз. — Прим. ред.) говорит: "Ну и всё. Я отмороженный пенсионер. Ухожу от вас в отставку". Заявляет Снегурочке, что поехал на моря, и исчезает. А Снегурочка начинает его искать и обращается за помощью к лесным жителям. Будут сниматься настоящие звери: ёжик, лисичка, хорьки и, по-моему, голубка, которые [в фильме] превращаются в детей. Будет много спецэффектов. <…> Фильм больше про то, что чудо в нас самих: мы сами должны в него верить. Всё волшебство и чудо внутри нас», — рассказала Василиса Даль.


Профессиональный стилист-визажист Светлана Руденко в фильме исполнит роль певицы 
Профессиональный стилист-визажист Светлана Руденко в фильме исполнит роль певицы 


В фильме, по словам Даль, появятся кадры с реальной свадьбы одной из актрис: по сюжету девушка находит своего принца после загаданного желания. 


Авторы «Сказки наяву» думают задействовать в съёмках несколько новосибирских медийных персон — с ними сейчас ведутся переговоры. Режиссёром картины выступил Юрий Бабичев, работавший над фильмами «Обыкновенный подвиг» и «Таёжные каникулы».


«Фильм мистический. Мы обратили внимание: то, что у нас идёт по сюжету, сбывается в реальной жизни. Я в сценарии прописала роль девушки, которая мечтала [найти принца]. И одна из них замуж реально выходит. <…> Очень многое так перекликается. Мы даже некоторые сцены боимся снимать, чтобы это потом в реальности не произошло», — добавила Василиса Даль.


Закончить работу над фильмом «Сказка наяву» планируется до конца 2019 года. 


Ранее НГС рассказывал о съёмках ещё одного фильма кинокомпании Prolife — «Обыкновенный подвиг». Новосибирская премьера этого фантастического фильма про войну по рассказам Михаила Зощенко ожидается к 9 мая.

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