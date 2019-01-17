По три бургера в день: зарплату новосибирцев пересчитали в булках с котлетами

В рейтинге крупных городов Новосибирск занял 12-е место





Новосибирцы не могут позволить себе больше 81 бургера на среднюю зарплату. К таким выводам пришли эксперты сервиса Delivery Club после второй волны исследований так называемого индекса бургера.





Как и прежде, исследование проводилось в 18 крупнейших российских городах, и при его подготовке использовались официальные данные о средней зарплате и о прожиточном минимуме. Разницу между этими значениями исследователи разделили на среднюю стоимость бургера в городах.





«В Новосибирске "индекс бургера" заметно уменьшился — с 90 до 81. Средняя стоимость бургера здесь увеличилась на 30 рублей, в то время как сумма свободных средств, имеющихся в распоряжении горожан, почти не изменилась. Зато город является лидером по самой низкой стоимости булочки с котлетой — отведать ее можно всего за 5 рублей», — сообщает пресс-служба сервиса.





Исследование проводилось в 18 крупных городах





В общем зачёте Новосибирск занял 12-е место среди городов, которые принимали участие в исследовании. Лидерами в исследовании стали: Москва (с индексом 148), Владивосток (131), Санкт-Петербург (126), Тюмень (109), а Красноярск (108) и Омск (108) поделили между собой 5-е место.





В сентябре 2017 года корреспондент НГС развил подсчёты составителей исследования и выяснил, что новосибирцы могут позволить себе всего 1,25 бургера в день.

