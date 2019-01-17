По три бургера в день: зарплату новосибирцев пересчитали в булках с котлетами

Аналитики подсчитали, сколько бургеров можно купить на среднюю зарплату

В рейтинге крупных городов Новосибирск занял 12-е место
В рейтинге крупных городов Новосибирск занял 12-е место


Новосибирцы не могут позволить себе больше 81 бургера на среднюю зарплату. К таким выводам пришли эксперты сервиса Delivery Club после второй волны исследований так называемого индекса бургера.


Как и прежде, исследование проводилось в 18 крупнейших российских городах, и при его подготовке использовались официальные данные о средней зарплате и о прожиточном минимуме. Разницу между этими значениями исследователи разделили на среднюю стоимость бургера в городах.


«В Новосибирске "индекс бургера" заметно уменьшился — с 90 до 81. Средняя стоимость бургера здесь увеличилась на 30 рублей, в то время как сумма свободных средств, имеющихся в распоряжении горожан, почти не изменилась. Зато город является лидером по самой низкой стоимости булочки с котлетой — отведать ее можно всего за 5 рублей», — сообщает пресс-служба сервиса.


Исследование проводилось в 18 крупных городах
Исследование проводилось в 18 крупных городах


В общем зачёте Новосибирск занял 12-е место среди городов, которые принимали участие в исследовании. Лидерами в исследовании стали: Москва (с индексом 148), Владивосток (131), Санкт-Петербург (126), Тюмень (109), а Красноярск (108) и Омск (108) поделили между собой 5-е место.


В сентябре 2017 года корреспондент НГС развил подсчёты составителей исследования и выяснил, что новосибирцы могут позволить себе всего 1,25 бургера в день.

Прочтений: 2124

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено