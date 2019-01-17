Цены вверх: названы самые подорожавшие товары

Годовая инфляция в Новосибирской области достигла 3,5% — годом ранее она была вдвое ниже

Продукты за год подорожали на 2,8%
Продукты за год подорожали на 2,8%


В 2018 году инфляция в Новосибирской области достигла 3,5%.


К такому выводу пришли специалисты Новосибирскстата, сравнив цены на товары и услуги в декабре 2017 и 2018 годов. 


«Повысились цены на непродовольственные товары на 4,4%, услуги — на 3,2%, продовольственные товары — на 2,8%», — сообщили в службе статистики.


Из продуктов за год сильнее всего подорожали пшено (на 73,2%), белокочанная капуста (31,8%), сахар (на 21,8%), виноград (на 21,2%) и яйца (на 15,3%). Существенно увеличилась стоимость охлаждённых и мороженых кур (на 14,9%), рыбного филе (на 13,9%), кетчупа (на 13,3%), мороженого (на 10,8%) и апельсинов (на 10,3%). Цена на натуральные консервированные, маринованные овощи поднялась на 10,1%.


При этом снизилась стоимость свежих помидоров (–16,4%), красной икры (–14,6%), гречки (–14,2%), репчатого лука (–11,1%), чёрного пакетированного чая (–10,2%).


Из непродовольственных товаров значительно вырос в цене табак. «Так, отечественные сигареты с фильтром стали дороже на 12,4%, сигареты с фильтром зарубежных торговых марок — на 11,3%», — отмечают в Новосибирскстате.


Кроме того, подорожало большинство лекарств и медицинских товаров, увеличилась стоимость бензина и дизельного топлива. Заметно выросли цены на строительные материалы — ДСП (на 27,7%), кирпич (на 12,1%), рубероид (на 10,2%), металлочерепицу (на 9,3%), цемент (на 7,3%), еврошифер (на 6,9%), ламинат (на 5,2%). Стали дороже новые иномарки (+5,9%), коляски для новорожденных (+6,8%), стиральные машины (+6,4%), жидкие чистящие средства и стиральный порошок (+6,1%). Вместе с тем подешевели ковры (на 10%), смартфоны (на 8,7%), энергосберегающие лампы (на 6,9%), отечественный аспирин (на 5,6%), ноутбуки (на 5,4%) и планшеты (на 5,1%).


В сегменте платных услуг значительно подорожало посещение выставок и музеев — на 34%. Плата за детские сады-ясли увеличилась на 25,4%. Стало дороже обучение в вузах: в государственных и муниципальных — на 17%, в негосударственных — на 4,2%.


Поднялись цены на проезд в общественном транспорте и на путёвки за границу. «Поездка на отдых в Таиланд обойдётся теперь на 19,1% дороже, поездка в Китай — на 13,8%, в Грецию — на 13,7%, экскурсионная поездка на автобусе по городам Европы — на 6,8%», — рассказали в службе статистики.


Посещение общественных туалетов подорожало на 14,9%, первичный приём стоматолога — на 9,8%, удостоверение завещания у нотариуса — на 9,6%. Также стали выше цены на прививки для животных (+9,3%) и на занятия в бассейне (+8,7%). При этом подешевели номера в гостиницах (на 4%), обучение в автошколах (на 3,9%), шиномонтаж (на 2,9%) и аренда однокомнатных квартир (на 2%).


В 2017 году инфляция в Новосибирской области была более чем в два раза ниже.

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