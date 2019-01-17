Не так построили: минстрой и администрация Краснообска поспорили из-за ТЦ

Нарушения нашли ещё в разрешении на строительство, но здание всё равно сдали

Местные жители жалуются, что из-за отсутствия зоны разгрузки фуры перегораживают проезд вдоль нового здания





Администрация Краснообска подала в суд на министерство строительства Новосибирской области — она требует признать незаконным предписание, которое ведомство выдало из-за нарушений при разрешении на строительство здания торгового центра внутри второго «кольца» посёлка на улице Западной.







Как пояснили в администрации Краснообска, предметом иска стал вопрос законности выдачи разрешения на строительство здания. В минстрое подтвердили участие в арбитражном конфликте, но никаких пояснений по сути иска не дали.







Местные жители уверяют, что здание было построено с нарушением норм и правил. «Они построили здание больше выделенного участка и на этаж выше, — заметил краснообский общественник Валерий Котельников. — Магазин не находится в ОД-1 (зоне общественно-деловой застройки. — Прим. ред.), он находится в Ж-1 (зоне застройки частными домами. — Прим. ред.), они в новом генплане под этот магазин, несмотря на протесты, пытаются сделать перезонирование».







По данным публичной кадастровой карты, разрешённое использование участка, на котором построено здание, — для дачного строительства, по документу — для размещения объектов розничной торговли. Здание занимает весь участок площадью менее 900 кв. м и немного выходит за его границу со стороны жилого дома на улице посёлок Краснообск, 220.







Иск был подан в июле прошлого года, рассмотрение дела ещё не завершено: очередное заседание суда должно было состояться 16 января, но перенесено на 6 февраля. При этом, как указывается в ответе руководства посёлка на запрос корреспондента НГС, в ноябре прошлого года застройщик здания, компания «Успех», получила разрешение на его ввод в эксплуатацию — сейчас в нём уже работает пивной магазин и готовится к открытию супермаркет сети «Магнит».







Осенью жители Краснообска выходили на митинг «Против разрушительной политики краснообских властей» — в нём приняли участие около 400 местных жителей.