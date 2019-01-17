На Оби вырубили купель с ангелами

Купели вырезают при помощи бензопил и мотобура





Сегодня, 17 января, новосибирские спасатели прорубили купель на левом берегу Оби около Димитровского моста.







Прорубь появилась недалеко от пожарного причала МЧС рядом с микрорайоном «Лесоперевалка». По информации пресс-центра мэрии, эта купель будет работать 19 января с 9:00 до 19:00.







Скоро рядом с купелью установят палатки для переодевания и туалеты





«Первым делом спасатели провели повторные замеры толщины льда. За неделю толщина льда в месте организации купели выросла с 25 см до 37 см. Далее с помощью бензопилы и мотобура за несколько часов работы спасатели вырезали во льду майну в виде креста. Чуть позже здесь будет установлена деревянная купель, палатки для переодевания, туалеты», — сообщается в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».







Всего в городе появится семь купелей





В МЧС предупреждают, что при купании в необорудованных местах, где нет спасателей, можно получить переохлаждение.







После Крещения доступ к купелям ограничат





Всего в Новосибирске откроют семь купелей — это карьер на Юго-Западном жилмассиве, микрорайон «Затон», пожарный причал МЧС возле Димитровского моста, протока Оби у микрорайона «Европейский Берег», озёра «Жемчужина Сибири» и «Спартак», а также пляж «Бумеранг» на Обском море.



У всех разное время работы. НГС подготовил карту, где отмечены все купели и время их работы.



В этом году синоптики пообещали на Крещение тёплую погоду — морозы вернутся в Новосибирск только в конце января.

