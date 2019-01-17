На Оби вырубили купель с ангелами

Окунуться в ледяную воду можно будет 19 января

Купели вырезают при помощи бензопил и мотобура
Купели вырезают при помощи бензопил и мотобура


Сегодня, 17 января, новосибирские спасатели прорубили купель на левом берегу Оби около Димитровского моста.


Прорубь появилась недалеко от пожарного причала МЧС рядом с микрорайоном «Лесоперевалка». По информации пресс-центра мэрии, эта купель будет работать 19 января с 9:00 до 19:00.


Скоро рядом с купелью установят палатки для переодевания и туалеты
Скоро рядом с купелью установят палатки для переодевания и туалеты


«Первым делом спасатели провели повторные замеры толщины льда. За неделю толщина льда в месте организации купели выросла с 25 см до 37 см. Далее с помощью бензопилы и мотобура за несколько часов работы спасатели вырезали во льду майну в виде креста. Чуть позже здесь будет установлена деревянная купель, палатки для переодевания, туалеты», — сообщается в официальной группе спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».


Всего в городе появится семь купелей
Всего в городе появится семь купелей


В МЧС предупреждают, что при купании в необорудованных местах, где нет спасателей, можно получить переохлаждение.


После Крещения доступ к купелям ограничат
После Крещения доступ к купелям ограничат


Всего в Новосибирске откроют семь купелей — это карьер на Юго-Западном жилмассиве, микрорайон «Затон», пожарный причал МЧС возле Димитровского моста, протока Оби у микрорайона «Европейский Берег», озёра «Жемчужина Сибири» и «Спартак», а также пляж «Бумеранг» на Обском море.

У всех разное время работы. НГС подготовил карту, где отмечены все купели и время их работы. 

В этом году синоптики пообещали на Крещение тёплую погоду — морозы вернутся в Новосибирск только в конце января.

Прочтений: 2237

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено