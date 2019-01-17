Cлишком занятый на работе депутат Заксобрания решил сдать мандат

Юрий Зозуля пояснил, что слишком загружен и редко бывает в Новосибирской области

Заявление Юрия Зозули о сложении полномочий депутаты Заксобрания планируют рассмотреть на сессии в конце января
Заявление Юрия Зозули о сложении полномочий депутаты Заксобрания планируют рассмотреть на сессии в конце января


Депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Зозуля решил сложить с себя полномочия из-за нехватки свободного времени.


«Сегодня ждём его заявление — помощник должен привезти», — сообщил корреспонденту НГС первый заместитель председателя Законодательного Собрания Андрей Панфёров.


Он уточнил, что рассмотреть заявление Юрия Зозули о сложении полномочий депутаты планируют на ближайшей сессии 31 января.


Сам Юрий Зозуля рассказал корреспонденту НГС, что решил уйти из состава Заксобрания из-за большой загруженности на основной работе — в госкорпорации «Ростех». По словам парламентария, у него нет возможности выполнять депутатские полномочия, поскольку в последнее время он очень редко бывает в Новосибирской области — уже больше полугода его работа сосредоточена в Москве.


«Физически в связи с командировками по России и работой в столице у меня остаётся времени крайне мало для того, чтобы находиться на территории Новосибирской области. Соответственно, выполнять свои функции депутата <…> так, как я раньше делал, я не могу, а плохо не хочу. Я считаю, что [за] это просто будет стыдно перед избирателями, поскольку в силу отсутствия времени у меня нет возможности реально присутствовать на комитетах, иногда и на сессиях, плюс участвовать в рабочих группах, плюс каким-то образом представлять интересы районов, от которых я избран, в правительстве Новосибирской области, решая те или иные проблемы. <…> А сидеть просто и числиться — <…> это не в моих принципах», — пояснил Юрий Зозуля.


Он подчеркнул, что не хотел бы становиться для избирателей очередным примером депутата, который «сначала что-то обещал, говорил, а потом просто пропал».


«Поэтому я посчитал, что будет честнее перед людьми действительно заявить, что я не могу дальше так же эффективно работать, как раньше, и сложить полномочия, передав мандат, может быть, тому, кто в состоянии это делать более эффективно, чем я», — сообщил депутат.


Юрию Зозуле 51 год, в Заксобрании он занимает должность заместителя председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, а также работает в составе комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Входит во фракцию «Единая Россия».


В конце прошлого года президент России Владимир Путин вынес благодарность депутатам Заксобрания Новосибирской области Александру Морозову и Вячеславу Журавлёву. Они удостоились этого за «многолетнюю добросовестную работу», говорится в распоряжении главы государства.

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