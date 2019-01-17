Врачи начали объезжать клубы и бары по ночам, чтобы ловить пьяных и раскрепостившихся людей

Врачи решили спасать новосибирцев, которые развлекаются по ночам и забывают об угрозе ВИЧ





С позднего вечера 17 января новосибирские врачи и волонтёры начинают дежурить у ночных развлекательных заведений — они будут тестировать желающих на ВИЧ и гепатит C.







Новая программа рассчитана прежде всего на тех, кто больше всех рискует заразиться ВИЧ, рассказала корреспонденту НГС руководитель Новосибирского центра по профилактике и борьбе со СПИД Елена Фаст. Она пояснила, что в группу риска входят те, кто принимает психоактивные вещества, в том числе алкоголь, — и после употребления веществ занимаются незащищённым сексом; а также гомосексуалисты и те, кто вышел из мест лишения свободы.







«Мы пытаемся сделать доступным это обследование для этой части населения. Поэтому принято решение о том, что наши мобильные лаборатории будут работать не только в дневные часы, но и в ночное время.







Причём они будут располагаться там, где наибольший доступ к людям из ключевых групп будет осуществляться, — это и ночные клубы, это и места, где находятся люди, занимающиеся коммерческим сексом», — объяснила Елена Фаст.







Кроме специалистов Центра СПИД в тест-мобилях, в которых можно сдавать экспресс-тесты на ВИЧ и гепатит C, будут дежурить волонтёры общественной организации «Гуманитарный проект».







Они будут не только делать тесты, но и консультировать, как попасть к врачу и получить психологическую помощь. Также волонтёры бесплатно раздадут участникам презервативы.







Эта программа будет действовать на постоянной основе, но пока что известно расписание только на январь 2019 года:







17 января — Забалуева, 47 (у ДК «Сибтекстильмаш»);







18 января — Ленина, 7 (у кинотеатра «Победа»);







19 января — Гоголя, 15 (у ТЦ «Юпитер»);







24 января — Зорге, 47/2 (у бара «Республика»);







25 января — Вокзальная магистраль, 16 (перед People’s);







26 января — Гоголя, 15 (у ТЦ «Юпитер»);







31 января — рынок на Комсомольской, 23А/1 (площадка у ТЦ).







Время работы тест-мобилей — с 23:00 до 2:00.







В конце 2018 года врачи поделились новой статистикой по ВИЧ — по их данным, Новосибирская область вышла на первое место в России по новым случаям вируса. Всего в регионе зарегистрировали более 40 тысяч заболевших.

