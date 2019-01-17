Мэрия запретит парковаться через дорогу от «Мегаса» на Ипподромской

Запрет начнёт действовать в начале февраля

Запрет будет действовать на участке в 100 метров
Запрет будет действовать на участке в 100 метров


Мэрия Новосибирска объявила о запрете остановки на одном из перекрёстков с улицей Ипподромской в Заельцовском районе. 


«Запрещается остановка транспорта на улице Кавалерийской на пересечении с улицей Ипподромской в районе дома по адресу улица Кропоткина, 273», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. 


На этом участке после 2 февраля будут установлены дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» и табличка 8.2.2 «Зона действия» (100 метров), добавили в мэрии.


Парковку запретят со стороны выезда на Ипподромскую
Парковку запретят со стороны выезда на Ипподромскую


В ближайшее время начнёт действовать ещё один запрет стоянки, о котором мэрия предупреждала в конце декабря. После 18 января запрещающие знаки появятся на участке улицы Мичурина недалеко от главного входа в Центральный парк.

Прочтений: 5631

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (41)41
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено