Мэрия запретит парковаться через дорогу от «Мегаса» на Ипподромской

Запрет будет действовать на участке в 100 метров





Мэрия Новосибирска объявила о запрете остановки на одном из перекрёстков с улицей Ипподромской в Заельцовском районе.





«Запрещается остановка транспорта на улице Кавалерийской на пересечении с улицей Ипподромской в районе дома по адресу улица Кропоткина, 273», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.





На этом участке после 2 февраля будут установлены дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» и табличка 8.2.2 «Зона действия» (100 метров), добавили в мэрии.





Парковку запретят со стороны выезда на Ипподромскую





В ближайшее время начнёт действовать ещё один запрет стоянки, о котором мэрия предупреждала в конце декабря. После 18 января запрещающие знаки появятся на участке улицы Мичурина недалеко от главного входа в Центральный парк.