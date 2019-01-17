Мэрия запретит парковаться через дорогу от «Мегаса» на Ипподромской
Запрет начнёт действовать в начале февраля
Мэрия Новосибирска объявила о запрете остановки на одном из перекрёстков с улицей Ипподромской в Заельцовском районе.
«Запрещается остановка транспорта на улице Кавалерийской на пересечении с улицей Ипподромской в районе дома по адресу улица Кропоткина, 273», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На этом участке после 2 февраля будут установлены дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена» и табличка 8.2.2 «Зона действия» (100 метров), добавили в мэрии.
В ближайшее время начнёт действовать ещё один запрет стоянки, о котором мэрия предупреждала в конце декабря. После 18 января запрещающие знаки появятся на участке улицы Мичурина недалеко от главного входа в Центральный парк.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова
Скриншот 2ГИС