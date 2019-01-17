Зенитчики обстреляли беспилотники под Новосибирском
Военные учились с земли отражать атаки дронов
Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения под Новосибирском — они перехватили и уничтожили атаку беспилотников условного противника.
«По замыслу учений, расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружили группу беспилотных летательных аппаратов, приближающихся к командному пункту общевойсковой группировки. Военнослужащие перехватили цели и уничтожили их на дальности до 2 тысяч метров», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Также расчёты совершили марш, сменили огневую позицию и подготовили ложные огневые позиции.
«Во время марша военнослужащие отработали отражение нападения разведывательно-диверсионных групп условного противника. В учении приняли участие около 200 военнослужащих, задействовано более 50 единиц военной и специальной техники», — передают в ЦВО.
В начале недели НГС рассказывал о ночных учения под Новосибирском — в маневрах приняли участие экипажи транспортно-штурмовых вертолётов отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО).
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Елена Громкова
Скриншот tvzvezda.ru