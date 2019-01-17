Из Новосибирска откроется прямой авиарейс в третий по величине город Китая

Полёты в крупнейший город Южного Китая будут выполняться дважды в неделю

Гуанчжоу — один из крупнейших городов Южного Китая





Авиакомпания S7 Airlines планирует открыть прямой рейс из Новосибирска в Гуанчжоу — это будут первые в истории рейсы из аэропорта Толмачёво в этот китайский город.







«Из Новосибирска рейс S7 5743 отправляется в 21:10 и прибывает в Гуанчжоу в 04:15. Вылет рейса S7 5743 из Гуанчжоу в Новосибирск в 05:15, прибытие в 10:50. Для каждого из аэропортов указано местное время», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво.





В расписании новосибирского аэропорта указано, что рейс из Новосибирска в Гуанчжоу и обратно будет выполняться дважды в неделю начиная с 1 апреля. Длительность полёта в одну сторону — около 6 часов.







Гуанчжоу находится к северу от дельты реки Чжуцзян, рядом с побережьем Южно-Китайского моря, Гонконгом и Макао. Город считается одним из крупнейших центров всего Южного Китая — по населению он уступает только Пекину и Шанхаю.





Пока на сайте авиакомпании продажа билетов на этот рейс не открыта. Корреспондент НГС направил запрос в S7 Airlines с просьбой сообщить, когда билеты появятся в продаже.





В конце декабря из Толмачёво начали летать самолёты в другой город Китая — Хэфэй.