Из Новосибирска откроется прямой авиарейс в третий по величине город Китая
Полёты в крупнейший город Южного Китая будут выполняться дважды в неделю
Авиакомпания S7 Airlines планирует открыть прямой рейс из Новосибирска в Гуанчжоу — это будут первые в истории рейсы из аэропорта Толмачёво в этот китайский город.
«Из Новосибирска рейс S7 5743 отправляется в 21:10 и прибывает в Гуанчжоу в 04:15. Вылет рейса S7 5743 из Гуанчжоу в Новосибирск в 05:15, прибытие в 10:50. Для каждого из аэропортов указано местное время», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта Толмачёво.
В расписании новосибирского аэропорта указано, что рейс из Новосибирска в Гуанчжоу и обратно будет выполняться дважды в неделю начиная с 1 апреля. Длительность полёта в одну сторону — около 6 часов.
Гуанчжоу находится к северу от дельты реки Чжуцзян, рядом с побережьем Южно-Китайского моря, Гонконгом и Макао. Город считается одним из крупнейших центров всего Южного Китая — по населению он уступает только Пекину и Шанхаю.
Пока на сайте авиакомпании продажа билетов на этот рейс не открыта. Корреспондент НГС направил запрос в S7 Airlines с просьбой сообщить, когда билеты появятся в продаже.
В конце декабря из Толмачёво начали летать самолёты в другой город Китая — Хэфэй.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Дмитрий Здорников
Фото wikimedia.org