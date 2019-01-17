На алтайской трассе лоб в лоб столкнулись две фуры

Авария случилась в 20 километрах от границы с Алтайским краем

В аварии нет пострадавших, но грузовики оказались сильно разбиты
В аварии нет пострадавших, но грузовики оказались сильно разбиты


На участке трассы Р-256 в Новосибирской области лоб в лоб столкнулись две фуры — на месте работают сотрудники ГИБДД.


Видео, на котором видны последствия аварии, в редакцию НГС прислал читатель Айдын Дилекоглу. 



«Авария на трассе Новосибирск — Барнаул, неподалёку от границы с Алтайским краем. Случилась примерно в 10:50. Я думаю, что есть пострадавшие, потому что две фуры сильно столкнулись лоб в лоб», — сообщил читатель.


Как сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня, авария случилась на 135-м километре трассы «Чуйский тракт». 


«Столкновение с материальным ущербом двух грузовых автомобилей MAN. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, разбираются в произошедшем, организовывают движение на данном участке. Пострадавших нет», — уточнил Константин Шкабарня.


В начале месяца на другой федеральной трассе в области, Р-254 «Иртыш», грузовик MAN столкнулся c легковой Mazda, вылетевшей на встречную полосу, — в аварии погиб водитель «Мазды»

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