В Новосибирске возродили знаменитый киножурнал «Сибирь на экране» — его снимают на киноплёнку

Команда киножурнала «Сибирь на экране» представила новый выпуск накануне вечером





Новосибирские кинохроникёры возродили знаменитый киножурнал «Сибирь на экране» — его снимали на Западно-Сибирской киностудии до 2003 года. В новый выпуск вошли события 2018 года: авиашоу на аэродроме «Мочище», 100-летие комсомола и юбилей «Сибири на экране».







«После 2003-го выходили отдельные выпуски под разными названиями — "Сибирский Федеральный на экране" и так далее. В 2015-м окончательно закрыли Западно-Сибирскую киностудию. Киножурнал решила возродить Элла Хамзинична Давлетшина, кинорежиссер — она многие годы работала на киностудии, посвятила себя кинохронике и созданию документальных фильмов, организовала кинофестиваль "Встречи в Сибири". Решили снимать, потому что хроника необходима нашему городу, который меняется, развивается, потом будет интересно посмотреть на сегодняшнее время», — рассказал корреспонденту НГС режиссёр выпуска Станислав Шуберт.











Над журналом работали новосибирские кинематографисты Станислав Шуберт, Анатолий Антонов, Владимир Эйснер, Дмитрий Лифанов и Сергей Безродных. Новые и архивные выпуски «Сибири на экране» сейчас можно увидеть в Музее документального кино.







Авторы снимали не только в цифровом формате— сюжет о юбилее «Сибири на экране» снят на плёнку.



«Поскольку с самого начала киножурнал снимался на киноплёнке, мы решили снять этот сюжет на 35-миллиметровую пленку как дань традициям киножурнала», — добавил Станислав Шуберт.







В прошлом году киножурналу исполнилось 90 лет — первый выпуск «Сибирь на экране» вышел в 1928 году. Сейчас сотрудники Музея документального кино оцифровывают плёнки Западно-Сибирской киностудии. В архивах они нашли фильм, снятый в 70-х для зарубежья: сибирячки гладят львов, а по городу гуляют астронавты.

