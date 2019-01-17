подробности

Полиция объяснила перекрытие улицы в центре Новосибирска звонком о минировании

На улице рядом с оперным театром работали кинологи

Территорию осмотрели несколько полицейских и служебная собака
Территорию осмотрели несколько полицейских и служебная собака


Полиция объяснила проверку здания «Ситицентра» в Центральном районе Новосибирска звонком о бомбе — накануне вечером территорию осмотрели несколько полицейских и служебная собака.

Вчера вечером улицу Депутатская перекрыли примерно на час, очевидцы видели на месте полицейских с собаками. Как объяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, на место были направлены сотрудники полиции и кинологи. 


«Поступила информация о взрывном устройстве на автомобильной парковке ["Ситицентра"]. Выезжали туда сотрудники полиции, территория была оцеплена, произведено обследование парковки с применением служебно-разыскной собаки. Каких-либо предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — рассказали в пресс-службе ведомства. 



Полиция уже установила личность звонившего — им оказался местный житель. «В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.


В сентябре 2018 года новосибирская полиция завершила расследование в отношении сибирячки, которую подозревают в ложном сообщении о минировании в Новосибирске — женщина несколько раз сообщала о минировании.

Прочтений: 6940

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено