Полиция объяснила перекрытие улицы в центре Новосибирска звонком о минировании

На улице рядом с оперным театром работали кинологи

Территорию осмотрели несколько полицейских и служебная собака





Полиция объяснила проверку здания «Ситицентра» в Центральном районе Новосибирска звонком о бомбе — накануне вечером территорию осмотрели несколько полицейских и служебная собака.



Вчера вечером улицу Депутатская перекрыли примерно на час, очевидцы видели на месте полицейских с собаками. Как объяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, на место были направлены сотрудники полиции и кинологи.





«Поступила информация о взрывном устройстве на автомобильной парковке ["Ситицентра"]. Выезжали туда сотрудники полиции, территория была оцеплена, произведено обследование парковки с применением служебно-разыскной собаки. Каких-либо предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — рассказали в пресс-службе ведомства.









Полиция уже установила личность звонившего — им оказался местный житель. «В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.







В сентябре 2018 года новосибирская полиция завершила расследование в отношении сибирячки, которую подозревают в ложном сообщении о минировании в Новосибирске — женщина несколько раз сообщала о минировании.