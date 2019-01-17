Полиция объяснила перекрытие улицы в центре Новосибирска звонком о минировании
На улице рядом с оперным театром работали кинологи
Полиция объяснила проверку здания «Ситицентра» в Центральном районе Новосибирска звонком о бомбе — накануне вечером территорию осмотрели несколько полицейских и служебная собака.
Вчера вечером улицу Депутатская перекрыли примерно на час, очевидцы видели на месте полицейских с собаками. Как объяснили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, на место были направлены сотрудники полиции и кинологи.
«Поступила информация о взрывном устройстве на автомобильной парковке ["Ситицентра"]. Выезжали туда сотрудники полиции, территория была оцеплена, произведено обследование парковки с применением служебно-разыскной собаки. Каких-либо предметов, представляющих опасность, не обнаружено», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Полиция уже установила личность звонившего — им оказался местный житель. «В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения», — сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.
В сентябре 2018 года новосибирская полиция завершила расследование в отношении сибирячки, которую подозревают в ложном сообщении о минировании в Новосибирске — женщина несколько раз сообщала о минировании.
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Дмитрий Здорников
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