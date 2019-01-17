За год стоимость бензина на новосибирских АЗС взлетела на 9,3%
И это далеко не самые высокие цены по Сибири
Аналитики выяснили, как за последний год изменились цены на автомобильное топливо в Новосибирской области: из всех марок бензина сильнее всего подорожал АИ-92.
«В Новосибирской области в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены на моторное топливо увеличились на 9,5%, в том числе на газовое моторное топливо — на 34,9%, дизельное топливо — на 15,7%. Индекс цен на автомобильный бензин марки АИ-92 составил 109,3%, АИ-95 — 108,6%, АИ-98 — 107,1%», — рассказали в Новосибирскстате.
По данным статистиков, к концу года в Новосибирской области литр бензина АИ-92 стоил в среднем 40,22 рубля, литр АИ-95 — 43,17 рубля, литр АИ-98 — 48,94 рубля. Средняя стоимость дизельного топлива достигла 48,08 рубля за литр, а газового моторного топлива — 25,50 рубля за литр.
Среди регионов Сибири лидером по стоимости всех видов топлива к концу 2018 года оказалась Республика Тыва. Например, литр дизельного топлива в этом регионе продавался в среднем по 55,85 рубля, литр газа — по 33 рубля, а литр самого дорогого бензина — АИ-98 — в среднем по 50,82 рубля.
Самый дешевый газ статистики обнаружили в Томской области: 16,14 рубля за литр. Этот же регион отличился самой низкой средней стоимостью бензина марок АИ-92 (39,96 рубля за литр) и АИ-95 (42,01 рубля за литр). Сибирским лидером по дешивизне бензина АИ-98 стала Хакасия (47,25 рубля), а в Алтайском крае к концу года продавалось дизельное топливо с самой низкой ценой (в среднем 46,84 рубля).
Топливный рынок лихорадило с мая прошлого года, когда цены поднялись разом на 3,5–4 рубля, а пропан-бутан подорожал чуть ли не в полтора раза. Правительство приняло срочные меры, ограничив розничную цену топлива на июньском уровне. Это привело к резкому недовольству частных АЗС, для которых оптовые цены почти сравнялись с розничными. Судьбоносное решение приняли в ноябре: ручное регулирование топливного рынка продолжится до марта 2019 года.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова