За год стоимость бензина на новосибирских АЗС взлетела на 9,3%

И это далеко не самые высокие цены по Сибири

Среди регионов Сибири самыми высокими ценами на все виды топлива отметилась Республика Тыва
Среди регионов Сибири самыми высокими ценами на все виды топлива отметилась Республика Тыва


Аналитики выяснили, как за последний год изменились цены на автомобильное топливо в Новосибирской области: из всех марок бензина сильнее всего подорожал АИ-92.


«В Новосибирской области в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены на моторное топливо увеличились на 9,5%, в том числе на газовое моторное топливо — на 34,9%, дизельное топливо — на 15,7%. Индекс цен на автомобильный бензин марки АИ-92 составил 109,3%, АИ-95 — 108,6%, АИ-98 — 107,1%», — рассказали в Новосибирскстате.


По данным статистиков, к концу года в Новосибирской области литр бензина АИ-92 стоил в среднем 40,22 рубля, литр АИ-95 — 43,17 рубля, литр АИ-98 — 48,94 рубля. Средняя стоимость дизельного топлива достигла 48,08 рубля за литр, а газового моторного топлива — 25,50 рубля за литр.


Среди регионов Сибири лидером по стоимости всех видов топлива к концу 2018 года оказалась Республика Тыва. Например, литр дизельного топлива в этом регионе продавался в среднем по 55,85 рубля, литр газа — по 33 рубля, а литр самого дорогого бензина — АИ-98 — в среднем по 50,82 рубля.


Самый дешевый газ статистики обнаружили в Томской области: 16,14 рубля за литр. Этот же регион отличился самой низкой средней стоимостью бензина марок АИ-92 (39,96 рубля за литр) и АИ-95 (42,01 рубля за литр). Сибирским лидером по дешивизне бензина АИ-98 стала Хакасия (47,25 рубля), а в Алтайском крае к концу года продавалось дизельное топливо с самой низкой ценой (в среднем 46,84 рубля).


Топливный рынок лихорадило с мая прошлого года, когда цены поднялись разом на 3,5–4 рубля, а пропан-бутан подорожал чуть ли не в полтора раза. Правительство приняло срочные меры, ограничив розничную цену топлива на июньском уровне. Это привело к резкому недовольству частных АЗС, для которых оптовые цены почти сравнялись с розничными. Судьбоносное решение приняли в ноябре: ручное регулирование топливного рынка продолжится до марта 2019 года.

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