Две аварии на Большевистской: машины заняли по две полосы
На «Мелькомбинате» развернуло внедорожник
Утром 17 января в Новосибирске на улице Большевистской на пути к «Речному вокзалу» случилось два ДТП.
Одна авария произошла рядом со станцией метро «Речной вокзал», другая — недалеко от остановки «Мелькомбинат».
Сейчас затруднено движение от Бугринского моста до «Речного вокзала». Возле «Речного» столкнулись внедорожник и микроавтобус, возле «Мелькомбината» также в аварию попал внедорожник — его развернуло на проезжей части.
Утром 15 января ряд аварий заблокировал движение в разных частях Новосибирска. Например, на Юбилейном жилмассиве авария случилась недалеко от выезда с улицы Макаренко.
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Елена Громкова
Фото 2ГИС, denchic (1) Гена Генин (2)