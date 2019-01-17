Две аварии на Большевистской: машины заняли по две полосы

На «Мелькомбинате» развернуло внедорожник

Одна из аварий произошла недалеко от метромоста
Одна из аварий произошла недалеко от метромоста


Утром 17 января в Новосибирске на улице Большевистской на пути к «Речному вокзалу» случилось два ДТП.


Одна авария произошла рядом со станцией метро «Речной вокзал», другая — недалеко от остановки «Мелькомбинат».


Сейчас затруднено движение от Бугринского моста до «Речного вокзала». Возле «Речного» столкнулись внедорожник и микроавтобус, возле «Мелькомбината» также в аварию попал внедорожник — его развернуло на проезжей части.


Ещё одна авария случилась на «Мелькомбинате»
Ещё одна авария случилась на «Мелькомбинате»


Утром 15 января ряд аварий заблокировал движение в разных частях Новосибирска. Например, на Юбилейном жилмассиве авария случилась недалеко от выезда с улицы Макаренко.

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