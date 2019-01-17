Две аварии на Большевистской: машины заняли по две полосы

Одна из аварий произошла недалеко от метромоста





Утром 17 января в Новосибирске на улице Большевистской на пути к «Речному вокзалу» случилось два ДТП.





Одна авария произошла рядом со станцией метро «Речной вокзал», другая — недалеко от остановки «Мелькомбинат».





Сейчас затруднено движение от Бугринского моста до «Речного вокзала». Возле «Речного» столкнулись внедорожник и микроавтобус, возле «Мелькомбината» также в аварию попал внедорожник — его развернуло на проезжей части.





Ещё одна авария случилась на «Мелькомбинате»





Утром 15 января ряд аварий заблокировал движение в разных частях Новосибирска. Например, на Юбилейном жилмассиве авария случилась недалеко от выезда с улицы Макаренко.