У «Аэрофлота» закончились деньги на дешёвые полёты из Новосибирска на Дальний Восток

Компания запросила дополнительные средства у Минтранса и Росавиации

По субсидии можно было купить билеты из Новосибирска во Владивосток и Хабаровск
По субсидии можно было купить билеты из Новосибирска во Владивосток и Хабаровск


Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о том, что у неё закончились федеральные деньги, выделенные на субсидированные полёты с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа. В эти полёты входили и рейсы из Новосибирска.


Деньги закончились 16 января.


«В настоящее время бронирование мест на маршрутах Дальнего Востока, а также внутри Дальневосточного Федерального округа временно приостановлено. Все подтвержденные ранее бронирования на момент 16 января подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил. В случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок продажа авиабилетов по указанным тарифам будет незамедлительно возобновлена», — говорится в сообщении авиакомпании.


Продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на собственные рейсы и на рейсы дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора» в города Дальнего Востока и Калининград «Аэрофлот» открыл 11 января.


Билет из Новосибирска во Владивосток стоил 5900 рублей, а до Хабаровска — 5700 рублей.


Справка: Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.


В начале года Росавиация утвердила список субсидированных маршрутов на 2019 год — 19 из них будут отправляться из Новосибирска.

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