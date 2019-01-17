В Кировском и Ленинском районах Новосибирска перенесли несколько остановок

Остановки перенесли на трёх улицах: Комсомольской, Бронной и 2-й Портовой

Власти Новосибирска перенесли пять остановок общественного транспорта в Кировском и Ленинском районах — изменения коснулись остановочных пунктов на трёх улицах: Комсомольской, Бронной и 2-й Портовой и вступили в силу 16 января.





Информация об этом появилась на официальном сайте ЦУГАЭТ.





«Введены в эксплуатацию перенесённые остановочные пункты общественного транспорта: "Северо-Чемской ж/м" по чётной и нечётной сторонам улицы Комсомольской (по ходу движения транспорта на 40 метров и 10 метров соответственно), "Школа № 135" по чётной стороне улицы Бронной (перенесена по ходу движения транспорта на 50 метров), "ул. Комсомольская" по чётной стороне улицы Комсомольской (по ходу движения транспорта на 7 метров), "Затон" по чётной стороне улицы 2-я Портовая (по ходу движения транспорта на 50 метров)», — говорится в сообщении ЦУГАЭТ.





На перенесённых остановочных пунктах останавливаются автобусы маршрутов № 9, 12, 16, 25, 29, 43, 49, 88, 96, троллейбусы маршрутов № 29, 29к, а также маршрутные такси № 29, 29а, 32.





В конце ноября прошлого года власти Новосибирска изменили пять маршрутов общественного транспорта в Советском районе.



