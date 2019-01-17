В новосибирском Академгородке устроили вечернюю гонку на лыжах с налобными фонарями

Гонка проводилась в формате «ночной гонки с фонарями»





Вечером 16 января в новосибирском Академгородке прошли лыжные гонки «Вечерняя лыжня» — на три разные дистанции вышли 50 лыжников, в том числе двое детей. Гонка была организована спортивным лыжным клубом «Геолог» и проводилась в тёмное время суток.





По словам организаторов, такой интересный и несложный формат проведения мероприятия выбран для того, чтобы привлечь людей к катанию на лыжах.





«Цель мероприятия: демонстрация возможности занятий спортом в любое время суток, несмотря на климатические условия и трудовой график», — сообщают организаторы соревнований на официальном сайте.







Так как гонка проводилась в тёмное время суток, то обязательным условием участия было наличие налобного фонаря у каждого спортсмена.





Лыжная гонка началась в 18:30





Люди разных возрастов приняли участие в соревнованиях





Участие принимали не только новосибирцы, но и томичи





После финиша состоялось праздничное чаепитие и разожгли вечерний костёр





В первый день нового года новосибирцы устроили заезд на велосипедах — эта традиция зародилась ещё в 80-х годах прошлого века.

