В новосибирском Академгородке устроили вечернюю гонку на лыжах с налобными фонарями
50 лыжников вышли на три разные дистанции
Вечером 16 января в новосибирском Академгородке прошли лыжные гонки «Вечерняя лыжня» — на три разные дистанции вышли 50 лыжников, в том числе двое детей. Гонка была организована спортивным лыжным клубом «Геолог» и проводилась в тёмное время суток.
По словам организаторов, такой интересный и несложный формат проведения мероприятия выбран для того, чтобы привлечь людей к катанию на лыжах.
«Цель мероприятия: демонстрация возможности занятий спортом в любое время суток, несмотря на климатические условия и трудовой график», — сообщают организаторы соревнований на официальном сайте.
Так как гонка проводилась в тёмное время суток, то обязательным условием участия было наличие налобного фонаря у каждого спортсмена.
В первый день нового года новосибирцы устроили заезд на велосипедах — эта традиция зародилась ещё в 80-х годах прошлого века.
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Виктория Брылёва
Фото предоставлены Алексеем Танюшиным