В новосибирском Академгородке устроили вечернюю гонку на лыжах с налобными фонарями

50 лыжников вышли на три разные дистанции

Гонка проводилась в формате «ночной гонки с фонарями» 
Гонка проводилась в формате «ночной гонки с фонарями» 


Вечером 16 января в новосибирском Академгородке прошли лыжные гонки «Вечерняя лыжня» — на три разные дистанции вышли 50 лыжников, в том числе двое детей. Гонка была организована спортивным лыжным клубом «Геолог» и проводилась в тёмное время суток.


По словам организаторов, такой интересный и несложный формат проведения мероприятия выбран для того, чтобы привлечь людей к катанию на лыжах.


«Цель мероприятия: демонстрация возможности занятий спортом в любое время суток, несмотря на климатические условия и трудовой график», — сообщают организаторы соревнований на официальном сайте. 


Так как гонка проводилась в тёмное время суток, то обязательным условием участия было наличие налобного фонаря у каждого спортсмена. 


Лыжная гонка началась в 18:30
Лыжная гонка началась в 18:30


Люди разных возрастов приняли участие в соревнованиях
Люди разных возрастов приняли участие в соревнованиях


Участие принимали не только новосибирцы, но и томичи 
Участие принимали не только новосибирцы, но и томичи 


После финиша состоялось праздничное чаепитие и разожгли вечерний костёр
После финиша состоялось праздничное чаепитие и разожгли вечерний костёр


В первый день нового года новосибирцы устроили заезд на велосипедах — эта традиция зародилась ещё в 80-х годах прошлого века.

Прочтений: 223

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено