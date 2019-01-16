В Новосибирске поднялась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Эпидпорог значительно превышен — сейчас он почти на 40% больше нормы

В 12 российских городах выявлено превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ





Научно-исследовательский институт гриппа им. Смородинцева Минздрава России опубликовал на сайте данные мониторинга гриппа и ОРВИ за вторую неделю января — Новосибирск попал в список городов, где эпидемический порог превышен.





Как сообщают авторы мониторинга, в Новосибирске выявлено превышение эпидпорога по населению на 33,9%. Кроме Новосибирска в этот список попали и другие сибирские города: Барнаул, где эпидпорог превышен на 69,5%, Красноярск (превышение на 64,8%) и Кемерово (на 49,6%).





«На этой неделе заболеваемость гриппом и ОВРИ увеличилась во всех округах по населению в целом и во всех возрастных группах, особенно среди взрослого населения, несмотря на то что эта рабочая неделя была короткой (3 дня)», — отмечают авторы исследования.





Наиболее высокие показатели зафиксированы в Барнауле, Красноярске и Кемерово





Недавно врачи рассказали о травмах, которые получили дети в новосибирских снежных городках во время новогодних каникул, — многие остались с переломами в больнице.

