В Новосибирске поднялась заболеваемость ОРВИ и гриппом

Эпидпорог значительно превышен — сейчас он почти на 40% больше нормы

В 12 российских городах выявлено превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ
В 12 российских городах выявлено превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ


Научно-исследовательский институт гриппа им. Смородинцева Минздрава России опубликовал на сайте данные мониторинга гриппа и ОРВИ за вторую неделю января — Новосибирск попал в список городов, где эпидемический порог превышен. 


Как сообщают авторы мониторинга, в Новосибирске выявлено превышение эпидпорога по населению на 33,9%. Кроме Новосибирска в этот список попали и другие сибирские города: Барнаул, где эпидпорог превышен на 69,5%, Красноярск (превышение на 64,8%) и Кемерово (на 49,6%). 


«На этой неделе заболеваемость гриппом и ОВРИ увеличилась во всех округах по населению в целом и во всех возрастных группах, особенно среди взрослого населения, несмотря на то что эта рабочая неделя была короткой (3 дня)», — отмечают авторы исследования. 


Наиболее высокие показатели зафиксированы в Барнауле, Красноярске и Кемерово
Наиболее высокие показатели зафиксированы в Барнауле, Красноярске и Кемерово


Недавно врачи рассказали о травмах, которые получили дети в новосибирских снежных городках во время новогодних каникул, — многие остались с переломами в больнице. 

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