В Новосибирске поднялась заболеваемость ОРВИ и гриппом
Эпидпорог значительно превышен — сейчас он почти на 40% больше нормы
Научно-исследовательский институт гриппа им. Смородинцева Минздрава России опубликовал на сайте данные мониторинга гриппа и ОРВИ за вторую неделю января — Новосибирск попал в список городов, где эпидемический порог превышен.
Как сообщают авторы мониторинга, в Новосибирске выявлено превышение эпидпорога по населению на 33,9%. Кроме Новосибирска в этот список попали и другие сибирские города: Барнаул, где эпидпорог превышен на 69,5%, Красноярск (превышение на 64,8%) и Кемерово (на 49,6%).
«На этой неделе заболеваемость гриппом и ОВРИ увеличилась во всех округах по населению в целом и во всех возрастных группах, особенно среди взрослого населения, несмотря на то что эта рабочая неделя была короткой (3 дня)», — отмечают авторы исследования.
Недавно врачи рассказали о травмах, которые получили дети в новосибирских снежных городках во время новогодних каникул, — многие остались с переломами в больнице.
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Виктория Брылёва
Фото Александра Ощепкова из архива НГС (1), скриншот influenza.spb.ru (2)