Новосибирские спасатели рассказали, как избежать взрыва газа в жилом доме
Спасатели посоветовали не пользоваться газовыми плитами для отопления и не подпускать к ним детей
Новосибирские спасатели рассказали, что делать, если в вашем доме взорвётся газ, — памятку решили выпустить после взрыва бытового газа в Магнитогорске.
Как сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска, в результате взрыва в Магнитогорске произошло обрушение многоквартирного дома, из-за чего погибло 39 человек.
«Следует помнить, что утечка газа обнаруживается в помещении по характерному запаху. Она может возникнуть в соединениях газовой разводки на кранах перед приборами. Кроме того, утечка газа может наблюдаться в горелках при открытых или плохо закрытых кранах. Утечка газа может явиться причиной тяжелого удушья людей, вызвать пожар или взрыв», — говорится на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».
Спасатели уточнили, что нельзя лично чинить газовую аппаратуру, оставлять газовые приборы без присмотра, подпускать к ним детей дошкольного возраста и пользоваться газовыми плитами для отопления.
«Нарушение требований безопасности пользования газом в быту приводят к несчастным случаям.
Помните, что при утечке газа необходимо немедленно проветрить помещение, прекратить пользование газовыми приборами и вызвать аварийную службу по телефону 04. С мобильного — 040», — напомнили спасатели.
31 декабря около шести часов утра в жилом доме в Магнитогорске взорвался бытовой газ. По данным МЧС Челябинской области, обрушился подъезд на Карла Маркса, 164.
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Дмитрий Здорников
Фото vk.com/mass54