Новосибирские спасатели рассказали, как избежать взрыва газа в жилом доме

Спасатели посоветовали не пользоваться газовыми плитами для отопления и не подпускать к ним детей

Памятку решили выпустить после взрыва бытового газа в Магнитогорске
Памятку решили выпустить после взрыва бытового газа в Магнитогорске


Новосибирские спасатели рассказали, что делать, если в вашем доме взорвётся газ, — памятку решили выпустить после взрыва бытового газа в Магнитогорске.


Как сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска, в результате взрыва в Магнитогорске произошло обрушение многоквартирного дома, из-за чего погибло 39 человек. 


«Следует помнить, что утечка газа обнаруживается в помещении по характерному запаху. Она может возникнуть в соединениях газовой разводки на кранах перед приборами. Кроме того, утечка газа может наблюдаться в горелках при открытых или плохо закрытых кранах. Утечка газа может явиться причиной тяжелого удушья людей, вызвать пожар или взрыв», — говорится на официальной странице спасателей МАСС в соцсети «ВКонтакте».


Спасатели уточнили, что нельзя лично чинить газовую аппаратуру, оставлять газовые приборы без присмотра, подпускать к ним детей дошкольного возраста и пользоваться газовыми плитами для отопления. 


«Нарушение требований безопасности пользования газом в быту приводят к несчастным случаям. 


Помните, что при утечке газа необходимо немедленно проветрить помещение, прекратить пользование газовыми приборами и вызвать аварийную службу по телефону 04. С мобильного — 040», — напомнили спасатели.


31 декабря около шести часов утра в жилом доме в Магнитогорске взорвался бытовой газ. По данным МЧС Челябинской области, обрушился подъезд на Карла Маркса, 164.

Прочтений: 673

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено