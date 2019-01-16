Два десятка домов в Октябрьском районе отключат от тепла и горячей воды
Трубы начнут становиться холоднее уже к 6 часам завтрашнего утра
Жители 18 домов в Октябрьском районе на 16 часов останутся без тепла и горячей воды.
«17 января с 6:00 до 22:00 под отключение от тепла и горячего водоснабжения попадают потребители 18 жилых домов. Приносим извинения жителям города», — рассказали в пресс-службе компании СГК.
Согласно карте, под отключение попадают дома на улицах Чехова, Сакко и Ванцетти, Бориса Богаткова, Тургенева, Кирова, Толстого и на других улицах Октябрьского района.
14 января коммунальщики отключили от тепла и горячей воды 61 дом в центре Новосибирска из-за ремонта теплотрассы.
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Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова