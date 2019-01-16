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Новосибирцев попросили отдать новогодние ёлки на корм животным

Хвойные деревья пригодятся копытным и кроликам

Волонтёры обещают сами приехать за ненужными новогодними ёлками и сдать их в контактный зоопарк
Волонтёры обещают сами приехать за ненужными новогодними ёлками и сдать их в контактный зоопарк


Экологические активисты из инициативной группы «Живая земля» решили устроить в Новосибирске необычную акцию по утилизации новогодних ёлок: горожане могут отдать ненужные хвойные деревья животным из контактного зоопарка.


Об этом корреспонденту НГС рассказала руководитель инициативной группы «Живая земля» Анна Вознесенская.


По её словам, такая акция в Новосибирске пройдёт в первый раз: сдать ёлку активистам может любой желающий. Для этого нужно заполнить заявку в группе акции «Оставь ёлку Белке» в соцсети «ВКонтакте».


«В соответствии с тем, сколько, каких и на какие даты будет заявок, мы будем составлять расписание [сбора ёлок]. <...> Всю следующую неделю мы будем выбирать удобные горожанам даты и проезжать по городу», — пояснила Анна Вознесенская.


В группе акции сообщается, что это мероприятие никак не монетизируется, поэтому активисты вынуждены сделать сбор ёлок платным. Заезд по одному адресу за любым количеством хвойных деревьев стоит 100 рублей — желающие сдать новогоднюю ёлку могут скооперироваться с соседями. Эти деньги пойдут на оплату транспорта.


Анна Вознесенская уточнила, что собранные деревья организаторы акции отдадут в контактный зоопарк в городской ферме «Лап-Ландия»: ёлки планируется использовать для подстилки и подкормки копытных и кроликов.


Год назад редакция НГС уже задавалась вопросом — можно ли как-то утилизировать новогоднюю елку вместо того, чтобы выбрасывать ее в мусорку. В областном департаменте лесного хозяйства тогда дали неожиданный ответ, посоветовав использовать ёлочные ветки для банного веника. В Новосибирском зоопарке тогда же сообщали, что не принимают новогодние елки из квартир, потому что они с мишурой, дождиком и жёлтые — неизвестно, сколько времени простояли.

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