Полиция перекрыла улицу в центре Новосибирска — на месте работают кинологи
На Депутатскую приехали несколько полицейских машин
Полиция перекрыла улицу Депутатскую в центре Новосибирска — очевидцы сообщают, что видели на месте сотрудников полиции со служебными собаками.
Видео с несколькими служебными машинами, перекрывшими участок улицы Депутатской, прислал в редакцию читатель НГС.
«Сотрудники полиции перекрыли дорогу на Депутатской. Не пускают, не отвечают на вопрос, что случилось. С собакой сотрудник полиции вместе с какой-то женщиной спустились на парковку Депутатской, 46», — рассказал читатель НГС
Как сообщил корреспондент НГС с места событий, сотрудники полиции отказываются от комментариев. «Ничего здесь не случилось», — цитирует слова полицейского корреспондент НГС.
При этом, как отмечает корреспондент, мимо уже несколько раз проехали легковые автомобили МВД. По словам корреспондента НГС, несколько сотрудников полиции входят и выходят с подземной парковки здания на Депутатской, 46.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно предоставить информацию, в связи с чем связан выезд сотрудников полиции на Депутатскую.
В 19:13 читатель НГС сообщил, что Депутатскую снова открыли для проезда автомобилей.
В начале ноября в Новосибирске кинологи с собаками обыскали самолёт рейса S7 174 Новосибирск — Москва из-за того, что пятеро человек отказались лететь.
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Дмитрий Здорников
Фото Дарьи Януш
Видео читателя НГС