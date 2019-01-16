Полиция перекрыла улицу в центре Новосибирска — на месте работают кинологи

На Депутатскую приехали несколько полицейских машин

Очевидцы сообщают, что видели на месте сотрудника полиции со служебной собакой





Полиция перекрыла улицу Депутатскую в центре Новосибирска — очевидцы сообщают, что видели на месте сотрудников полиции со служебными собаками.





Видео с несколькими служебными машинами, перекрывшими участок улицы Депутатской, прислал в редакцию читатель НГС.





«Сотрудники полиции перекрыли дорогу на Депутатской. Не пускают, не отвечают на вопрос, что случилось. С собакой сотрудник полиции вместе с какой-то женщиной спустились на парковку Депутатской, 46», — рассказал читатель НГС









Как сообщил корреспондент НГС с места событий, сотрудники полиции отказываются от комментариев. «Ничего здесь не случилось», — цитирует слова полицейского корреспондент НГС.





При этом, как отмечает корреспондент, мимо уже несколько раз проехали легковые автомобили МВД. По словам корреспондента НГС, несколько сотрудников полиции входят и выходят с подземной парковки здания на Депутатской, 46.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно предоставить информацию, в связи с чем связан выезд сотрудников полиции на Депутатскую.





В 19:13 читатель НГС сообщил, что Депутатскую снова открыли для проезда автомобилей.





В начале ноября в Новосибирске кинологи с собаками обыскали самолёт рейса S7 174 Новосибирск — Москва из-за того, что пятеро человек отказались лететь.

