Полиция перекрыла улицу в центре Новосибирска — на месте работают кинологи

На Депутатскую приехали несколько полицейских машин

Очевидцы сообщают, что видели на месте сотрудника полиции со служебной собакой
Очевидцы сообщают, что видели на месте сотрудника полиции со служебной собакой


Полиция перекрыла улицу Депутатскую в центре Новосибирска — очевидцы сообщают, что видели на месте сотрудников полиции со служебными собаками.


Видео с несколькими служебными машинами, перекрывшими участок улицы Депутатской, прислал в редакцию читатель НГС. 


«Сотрудники полиции перекрыли дорогу на Депутатской. Не пускают, не отвечают на вопрос, что случилось. С собакой сотрудник полиции вместе с какой-то женщиной спустились на парковку Депутатской, 46», — рассказал читатель НГС



Как сообщил корреспондент НГС с места событий, сотрудники полиции отказываются от комментариев. «Ничего здесь не случилось», — цитирует слова полицейского корреспондент НГС.


При этом, как отмечает корреспондент, мимо уже несколько раз проехали легковые автомобили МВД. По словам корреспондента НГС, несколько сотрудников полиции входят и выходят с подземной парковки здания на Депутатской, 46.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно предоставить информацию, в связи с чем связан выезд сотрудников полиции на Депутатскую.


В 19:13 читатель НГС сообщил, что Депутатскую снова открыли для проезда автомобилей.


В начале ноября в Новосибирске кинологи с собаками обыскали самолёт рейса S7 174 Новосибирск — Москва из-за того, что пятеро человек отказались лететь. 

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