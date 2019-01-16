Lexus назвал цены на свой самый дешёвый внедорожник
Lexus UX по цене оказался близок к более крупному NX
Lexus назвал цены и объявил предзаказ на свой самый компактный и доступный кроссовер UX.
Начальная стоимость автомобиля оказалась практически равна цене более крупного кроссовера NX. В базовой версии UX стоит
«Сегодня открыто контрактование автомобилей. Мы можем принимать от клиентов заказ на конкретную комплектацию. Первые клиенты получат автомобили в апреле–мае. Уже 4 автомобиля заказано. Машины для тест-драйва и шоу-рума поступят в начале февраля», — рассказали корреспонденту НГС в отделе продаж компании «Восток Моторс» (официальный дилер Lexus в Новосибирске).
За базовые
Стоимость версий Lexus UX с гибридной силовой установкой общей мощностью 178 л.с. и полным приводом доходит до
На днях корейский автопроизводитель KIA представил свой гигантский внедорожник Telluride — у него 5-метровый кузов и до 8 посадочных мест.
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Дмитрий Косенко
Фото lexus.ru