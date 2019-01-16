Lexus назвал цены на свой самый дешёвый внедорожник

Lexus UX по цене оказался близок к более крупному NX

Длина UX — 4495 мм
Длина UX — 4495 мм


Lexus назвал цены и объявил предзаказ на свой самый компактный и доступный кроссовер UX. 


Начальная стоимость автомобиля оказалась практически равна цене более крупного кроссовера NX. В базовой версии UX стоит 2 316 000 рублей, а NX — 2 360 000 рублей. При этом NX длиннее и шире младшего UX: по длине — 4640 мм против 4495 мм, по ширине — 1845 мм против 1840 мм. 


«Сегодня открыто контрактование автомобилей. Мы можем принимать от клиентов заказ на конкретную комплектацию. Первые клиенты получат автомобили в апреле–мае. Уже 4 автомобиля заказано. Машины для тест-драйва и шоу-рума поступят в начале февраля», — рассказали корреспонденту НГС в отделе продаж компании «Восток Моторс» (официальный дилер Lexus в Новосибирске).


Базовая стоимость UX — более 2,3 миллиона
Базовая стоимость UX — более 2,3 миллиона


За базовые 2 316 000 рублей новая модель предлагается с 2-литровым атмосферным мотором мощностью 150 л.с. и передним приводом. В оснащение входят светодиодные фары, кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, датчик света, система контроля давления в шинах, круиз-контроль, подогрев передних сидений, мультимедийная система, 8 подушек безопасности, система курсовой устойчивости.


Салон UX
Салон UX


Стоимость версий Lexus UX с гибридной силовой установкой общей мощностью 178 л.с. и полным приводом доходит до 3 736 000 рублей.


На днях корейский автопроизводитель KIA представил свой гигантский внедорожник Telluride — у него 5-метровый кузов и до 8 посадочных мест.

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