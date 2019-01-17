Почти освоился: Московский зоопарк рассказал о новосибирском орангутане с тяжёлой судьбой

Зоологи проводят с Матику специализированные тренинги

На днях в Московсковском зоопарке сделали это фото Матику
На днях в Московсковском зоопарке сделали это фото Матику


Московский зоопарк рассказал, как сейчас живёт молодой орангутан Матику, который получил черепно-мозговую травму во время родов в Новосибирском зоопарке, а потом переехал в столицу. 


Он родился 21 марта 2018 года, а в Москву перебрался в августе.


«За прошедшее время нашим сотрудникам удалось достигнуть существенных успехов в развитии и социализации Матику. Сейчас главная задача, которая стоит перед зоологами, заключается в том, чтобы детёныш полностью адаптировался к жизни среди сородичей и приобрел самостоятельность. Пока что Матику по-прежнему очень привязан к людям, которые за ним ухаживают. Примечательно, что к каждому из них у маленького орангутана особое отношение», — сообщили в Московском зоопарке.


Зоологи очень много занимаются с детенышем, проводят с ним специализированные тренинги. 


«Он постепенно осваивает большой вольер: первое время он с трудом отходил от киперов, все время держался за них или и вовсе залезал на руки. Однако с каждым днем он всё охотнее отходит и начинает исследовать территорию вольера», — рассказывают в зоопарке. 


Также продолжается процесс его знакомства с Личаной, которая приходится Матику бабушкой. Она реагирует на малыша доброжелательно, однако все основное внимание по-прежнему уделяет своему детёнышу — Джелаю. А вот взрослый самец проявляет к Матику куда больший интерес, отмечают представители учреждения. 


Как сообщалось ранее, в Новосибирском зоопарке Матику стал первенцем для молодой самки Мишель, которая приехала в зоопарк в октябре 2017 года, когда уже была беременна. Во время беременности она хорошо себя чувствовала. Орангутан Бату всё время был рядом с Мишель, вёл себя деликатно и всячески старался ей угодить.


«Когда детёныш <…> появился на свет, сотрудники зоопарка сразу поняли — с малышом проблемы. Новорождённого орангутана забрали у матери, тщательно осмотрели и установили, что у него перелом теменной кости черепа. Обстоятельства получения травмы точно не известны. Возможно, это была родовая травма. Может быть, самка случайно травмировала детёныша в процессе родов, пытаясь себе помочь», — рассказывали в Новосибирском зоопарке.


В Новосибирске детёныша осматривали неврологи, педиатры, кроме того, ему сделали компьютерную томографию. Прооперировать новорождённого орангутана согласился нейрохирург детской городской клинической больницы № 1 Алексей Пилипенко. 

Прочтений: 6187

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено