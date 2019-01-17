Почти освоился: Московский зоопарк рассказал о новосибирском орангутане с тяжёлой судьбой

На днях в Московсковском зоопарке сделали это фото Матику





Московский зоопарк рассказал, как сейчас живёт молодой орангутан Матику, который получил черепно-мозговую травму во время родов в Новосибирском зоопарке, а потом переехал в столицу.





Он родился 21 марта 2018 года, а в Москву перебрался в августе.





«За прошедшее время нашим сотрудникам удалось достигнуть существенных успехов в развитии и социализации Матику. Сейчас главная задача, которая стоит перед зоологами, заключается в том, чтобы детёныш полностью адаптировался к жизни среди сородичей и приобрел самостоятельность. Пока что Матику по-прежнему очень привязан к людям, которые за ним ухаживают. Примечательно, что к каждому из них у маленького орангутана особое отношение», — сообщили в Московском зоопарке.





Зоологи очень много занимаются с детенышем, проводят с ним специализированные тренинги.





«Он постепенно осваивает большой вольер: первое время он с трудом отходил от киперов, все время держался за них или и вовсе залезал на руки. Однако с каждым днем он всё охотнее отходит и начинает исследовать территорию вольера», — рассказывают в зоопарке.





Также продолжается процесс его знакомства с Личаной, которая приходится Матику бабушкой. Она реагирует на малыша доброжелательно, однако все основное внимание по-прежнему уделяет своему детёнышу — Джелаю. А вот взрослый самец проявляет к Матику куда больший интерес, отмечают представители учреждения.





Как сообщалось ранее, в Новосибирском зоопарке Матику стал первенцем для молодой самки Мишель, которая приехала в зоопарк в октябре 2017 года, когда уже была беременна. Во время беременности она хорошо себя чувствовала. Орангутан Бату всё время был рядом с Мишель, вёл себя деликатно и всячески старался ей угодить.





«Когда детёныш <…> появился на свет, сотрудники зоопарка сразу поняли — с малышом проблемы. Новорождённого орангутана забрали у матери, тщательно осмотрели и установили, что у него перелом теменной кости черепа. Обстоятельства получения травмы точно не известны. Возможно, это была родовая травма. Может быть, самка случайно травмировала детёныша в процессе родов, пытаясь себе помочь», — рассказывали в Новосибирском зоопарке.



