В столицу и на море: в Толмачёво рассказали, куда новосибирцы летают чаще всего

В аэропорту назвали самые популярные направления за прошлый год

Среди российских направлений самым востребованным оказалась Москва, а среди направлений дальнего зарубежья — Анталья
Среди российских направлений самым востребованным оказалась Москва, а среди направлений дальнего зарубежья — Анталья


В новосибирском аэропорту Толмачёво подвели итоги работы за 2018 год и назвали направления, которые пользовались наибольшей популярностью у пассажиров.


«Пассажиропоток аэропорта Толмачёво по итогам 2018 года увеличился более чем на 901 тысячу человек и составил 5 909 078 пассажиров», — рассказали в пресс-службе аэропорта.


В аэропорту уточнили, что чаще всего пассажиры предпочитали летать по России. По итогам года пассажиропоток на внутренних авиалиниях вырос на 20,6% — до 4 281 799 человек. Международными рейсами воспользовались 1 627 279 пассажиров — на 11,7% больше, чем в 2017 году.


По просьбе корреспондента НГС пресс-служба Толмачёво составила рейтинг российских и международных направлений, которые в прошедшем году оказались самыми популярными у новосибирцев и гостей города.


Среди российских направлений лидером по пассажиропотоку стала Москва. На втором месте по количеству пассажиров оказался Санкт-Петербург, на третьем — Хабаровск. Также в пятёрку самых востребованных направлений на внутренних авиалиниях вошли Екатеринбург и Владивосток с 4-м и 5-м местами соответственно.


В столицу и на море: в Толмачёво рассказали, куда новосибирцы летают чаще всего


Среди направлений дальнего зарубежья у пассажиров популярнее всего оказалась Анталья (1-е место), за ней следуют Бангкок, Пекин, Пхукет и Камрань. 


Топ-5 направлений ближнего зарубежья возглавили города Киргизии: на 1-м месте Ош, затем — Бишкек. Немного уступили им по пассажиропотоку Алма-Ата, Астана и Ташкент.


В столицу и на море: в Толмачёво рассказали, куда новосибирцы летают чаще всего


В столицу и на море: в Толмачёво рассказали, куда новосибирцы летают чаще всего


«Благодаря развитию трансферных перевозок количество пассажиров, использующих аэропорт Толмачёво в качестве пересадочного узла, по итогам 2018 года составило 1,357 миллиона человек (+35% к 2017 году). Их доля в общем пассажиропотоке увеличилась до 23%, обеспечив аэропорту Толмачёво второе место в России после аэропортов Московского авиационного узла», — добавили в пресс-службе Толмачёво.


В конце прошлого года новосибирцы решили присвоить аэропорту Толмачёво имя маршала авиации Александра Покрышкина. В аэропорту рассказали, что после этого изменится в оформлении терминалов.

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