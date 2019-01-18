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Охлаждайтесь постепенно: правила крещенских купаний от медиков и спасателей

Как нырять и чем согреваться, чтобы потом не было мучительно холодно и больно

Медики советуют не задерживаться в проруби дольше чем на 30 секунд
Медики советуют не задерживаться в проруби дольше чем на 30 секунд


В Крещение тысячами россиян движет желание окунуться в прорубь, даже в тех регионах, где сланцы вмерзают в лед за десять секунд. Чтобы желание очиститься не споткнулось об обморожения, травмы и сезонные заболевания, человеку — неважно, верующий он или нет, — стоит принять к сведению несколько советов от медиков и спасателей.


Зачем вообще окунаются в Крещение?


Крещенские купания к христианским обрядам отношения не имеют, говорит иеромонах Самарской епархии Максим Кокарев. В XIX–XX веках в книгах писали, что в прорубь окунались те, кто гадал в сочельник, — так можно было смыть с себя этот грех. На самом деле церковь моржевать не обязывает, поэтому окунаться в иордань или нет — личное дело каждого.


Кому в прорубь нельзя?


Зимние купания — серьезная нагрузка на организм, поэтому от экстрима стоит воздержаться детям и беременным. Противопоказано окунаться тем, кто недавно перенес простуду или недомогает; людям с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы (ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, различными формами аритмии).


Купаться в проруби нельзя, если вы выпили: алкоголь создаст ложное чувство тепла. Шансы на обморожение или проблемы с сердцем в этом случае возрастают.


Охлаждайтесь постепенно: правила крещенских купаний от медиков и спасателей


Как готовиться к крещенским купаниям?


За 1,5–2 часа до купания нужно плотно поесть. Охлаждаться перед погружением в прорубь следует постепенно. Раздеваться лучше снизу вверх, чтобы грудная клетка оказалась на морозе в последнюю очередь, а одеваться — в обратном порядке. Не забудьте надеть купальную шапочку, чтобы сохранить тепло при окунании с головой. 


Не будет лишним разогреть мышцы: сделайте легкую зарядку перед заходом в прорубь.


Охлаждайтесь постепенно: правила крещенских купаний от медиков и спасателей


Где искать «правильную» прорубь?


Оборудованные купели чаще всего находятся на водоемах в черте города и рядом с храмами. У них дежурят медики и сотрудники МЧС. Купель должна быть оборудована деревянным коробом — глубина не больше 1,8 метра, по периметру ограждена фонарями и перилами.


Рядом с купелью должна быть теплая раздевалка или отапливаемое помещение (вагончик или палатка). В вечернее и ночное время купель и путь к иордани должны освещаться.


Охлаждайтесь постепенно: правила крещенских купаний от медиков и спасателей


Что взять с собой?


Во-первых, вы должны быть тепло одеты — так, чтобы не замерзнуть, пока стоите в очереди к купели. Возьмите полотенце, тапочки и термос с горячим чаем. Одежда для купания должна легко сниматься и надеваться. Обязательно возьмите сланцы, чтобы дойти до проруби, и коврик, на котором будете стоять, пока вытираетесь и одеваетесь.


Как правильно окунаться?


Спускаться в прорубь разрешается строго по одному, находиться в воде — не дольше 20–30 секунд. После выхода из воды быстро растирайтесь полотенцем, переодевайтесь в сухое, теплую шапку и шерстяные носки.


Закрепите ритуал кружечкой горячего чая, лучше сделать это где-нибудь в тепле.

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