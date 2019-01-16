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Пил на борту и угрожал экипажу: в S7 рассказали о том, как угомонили дебошира в самолёте из Бангкока

Поведение пассажира в авиакомпании назвали неадекватным

На борту оказался врач — он помогал следить за состоянием пьяного дебошира во время полёта
На борту оказался врач — он помогал следить за состоянием пьяного дебошира во время полёта


Авиакомпания S7 Airlines прокомментировала происшествие на борту самолёта Бангкок —Новосибирск, на котором пассажир устроил дебош 15 января.


«В полете пассажир вел себя неадекватно. Распивал спиртные напитки, мешал другим пассажирам и не реагировал на замечания экипажа. 


В целях безопасности бортпроводники позвали дебошира на кухню в хвостовой части салона и пытались успокоить, на что он начал размахивать руками, угрожать и оскорблять экипаж и пассажиров. 


С помощью других пассажиров дебошир был связан, однако продолжал вести себя неадекватно. На протяжении полета с ним находились бортпроводники и врач (один из пассажиров), который помогал следить за его состоянием», — рассказали в пресс-службе авиакомпании.


По информации очевидцев, мужчину связали скотчем.


«Задержки рейса в результате происшествия не было. По прилету в Новосибирск дебошир был передан в ЛОВД аэропорта, где ему был выписан штраф за мелкое хулиганство», — добавили в авиакомпании.


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