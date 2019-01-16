«Выдавать посылки после отстоя пены»: лучшие шутки о продаже пива на «Почте России»

Алкоголь теперь продают более трех тысяч отделений по всей стране

Старый советский плакат обрел новый смысл





Филиалы «Почты России» стали продавать пиво и другой слабый алкоголь: 3200 участков по всей стране выставили на прилавки первые «полторашки». Их уже заметили в Мурманске, Новосибирске, некоторых городах Свердловской области и других. Сама «Почта России» объясняет, что так борется с паленым алкоголем: упор в продажах будет сделан на сельские отделения, где доступа к качественным и сертифицированным напиткам практически нет.





Интернет-весельчаки уже начали шутить на этот счет — лучшие мемы и высказывания мы собрали в одну подборку.





«Актуальный логотип должен выглядеть как-то так»













В Мурманске «Почта России» стала продавать пиво.



Руководство говорит, что таким образом пытается привлечь больше клиентов и денег.



Дорогая, я на почту с друзьями бахнуть бандерольку — #MDK (@mudakoff) 15 января 2019 г.





Семена, привезенные на Луну китайским зондом «Чанъэ-4», дали первые всходы — всего через десять дней после посадки.



На почте продают пиво. «Почта России» организовала торговлю пивом и слабоалкогольными напитками в 3200 отделениях (в основном на селе) по всей стране. — Elena В® (@B_Elena__) 15 января 2019 г.









Если "Почта России" может продавать пиво, то почему нет ещё доставки корреспонденции от "Пятерочки" или "Дикси"? — Шрам на коленке (@Scarontheknee) 15 января 2019 г.









А вы ведь все уже пошутили про то что почта России будет продавать только просроченное пиво? — gipsy king (@brya_krya) 15 января 2019 г.





А еще это отличный повод вспомнить кадры из советских фильмов и мультиков, чтобы дать им новое толкование.





























Ну и помните, что в любой непонятной ситуации «требуйте долива пива после отстоя... очереди».





