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«Выдавать посылки после отстоя пены»: лучшие шутки о продаже пива на «Почте России»

Алкоголь теперь продают более трех тысяч отделений по всей стране

Старый советский плакат обрел новый смысл
Старый советский плакат обрел новый смысл


Филиалы «Почты России» стали продавать пиво и другой слабый алкоголь: 3200 участков по всей стране выставили на прилавки первые «полторашки». Их уже заметили в Мурманске, Новосибирске, некоторых городах Свердловской области и других. Сама «Почта России» объясняет, что так борется с паленым алкоголем: упор в продажах будет сделан на сельские отделения, где доступа к качественным и сертифицированным напиткам практически нет.


Интернет-весельчаки уже начали шутить на этот счет — лучшие мемы и высказывания мы собрали в одну подборку.


«Актуальный логотип должен выглядеть как-то так»
«Актуальный логотип должен выглядеть как-то так»










А еще это отличный повод вспомнить кадры из советских фильмов и мультиков, чтобы дать им новое толкование.


«Выдавать посылки после отстоя пены»: лучшие шутки о продаже пива на «Почте России»


«Выдавать посылки после отстоя пены»: лучшие шутки о продаже пива на «Почте России»


«Выдавать посылки после отстоя пены»: лучшие шутки о продаже пива на «Почте России»


«Выдавать посылки после отстоя пены»: лучшие шутки о продаже пива на «Почте России»


«Выдавать посылки после отстоя пены»: лучшие шутки о продаже пива на «Почте России»


«Выдавать посылки после отстоя пены»: лучшие шутки о продаже пива на «Почте России»


Ну и помните, что в любой непонятной ситуации «требуйте долива пива после отстоя... очереди».


«Выдавать посылки после отстоя пены»: лучшие шутки о продаже пива на «Почте России»
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