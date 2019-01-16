«Выдавать посылки после отстоя пены»: лучшие шутки о продаже пива на «Почте России»
Алкоголь теперь продают более трех тысяч отделений по всей стране
Филиалы «Почты России» стали продавать пиво и другой слабый алкоголь: 3200 участков по всей стране выставили на прилавки первые «полторашки». Их уже заметили в Мурманске, Новосибирске, некоторых городах Свердловской области и других. Сама «Почта России» объясняет, что так борется с паленым алкоголем: упор в продажах будет сделан на сельские отделения, где доступа к качественным и сертифицированным напиткам практически нет.
Интернет-весельчаки уже начали шутить на этот счет — лучшие мемы и высказывания мы собрали в одну подборку.
А еще это отличный повод вспомнить кадры из советских фильмов и мультиков, чтобы дать им новое толкование.
Ну и помните, что в любой непонятной ситуации «требуйте долива пива после отстоя... очереди».
Мария Захарова