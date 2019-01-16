Мошенники начали представляться прокурорами — требуют скинуть им денег на телефон

В телефонных разговорах мошенники представляются работниками прокуратур





В Новосибирской области случился всплеск телефонных мошенничеств от имени работников прокуратуры.







Об этом сегодня, 16 января, предупредили в прокуратуре Новосибирской области.







По данным ведомства, мошенники звонят как рядовым новосибирцам, так и руководителям различных организаций. Чтобы обмануть собеседников и выманить у них деньги, они представляются работниками органов прокуратуры разного уровня.







«Для усыпления бдительности граждан они приглашают собеседника в прокуратуру под различными предлогами: получить копию акта проверки, привезти какие-нибудь документы и т. п. — и по дороге в прокуратуру просят пополнить баланс на одном или нескольких номерах сотовых телефонов на сумму от одной до нескольких тысяч рублей. Злоумышленники обещают вернуть деньги при встрече в здании прокуратуры, однако граждан ждёт разочарование, так как никто из настоящих работников прокуратуры их это делать не просил», — описали схему мошенничества в облпрокуратуре.







В надзорном ведомстве попросили новосибирцев быть бдительными и при поступлении подобных звонков сообщать о них дежурному прокурору по телефону 210–28–15.







Ранее МЧС предупредило новосибирцев о мошенниках, которые вымогают у своих жертв дорогие подарки.

