Мошенники начали представляться прокурорами — требуют скинуть им денег на телефон

Отдать долг они обещают при личной встрече

В телефонных разговорах мошенники представляются работниками прокуратур
В телефонных разговорах мошенники представляются работниками прокуратур


В Новосибирской области случился всплеск телефонных мошенничеств от имени работников прокуратуры.


Об этом сегодня, 16 января, предупредили в прокуратуре Новосибирской области.


По данным ведомства, мошенники звонят как рядовым новосибирцам, так и руководителям различных организаций. Чтобы обмануть собеседников и выманить у них деньги, они представляются работниками органов прокуратуры разного уровня.


«Для усыпления бдительности граждан они приглашают собеседника в прокуратуру под различными предлогами: получить копию акта проверки, привезти какие-нибудь документы и т. п. — и по дороге в прокуратуру просят пополнить баланс на одном или нескольких номерах сотовых телефонов на сумму от одной до нескольких тысяч рублей. Злоумышленники обещают вернуть деньги при встрече в здании прокуратуры, однако граждан ждёт разочарование, так как никто из настоящих работников прокуратуры их это делать не просил», — описали схему мошенничества в облпрокуратуре.


В надзорном ведомстве попросили новосибирцев быть бдительными и при поступлении подобных звонков сообщать о них дежурному прокурору по телефону 210–28–15.


Ранее МЧС предупредило новосибирцев о мошенниках, которые вымогают у своих жертв дорогие подарки.

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