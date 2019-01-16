Мошенники начали представляться прокурорами — требуют скинуть им денег на телефон
Отдать долг они обещают при личной встрече
В Новосибирской области случился всплеск телефонных мошенничеств от имени работников прокуратуры.
Об этом сегодня, 16 января, предупредили в прокуратуре Новосибирской области.
По данным ведомства, мошенники звонят как рядовым новосибирцам, так и руководителям различных организаций. Чтобы обмануть собеседников и выманить у них деньги, они представляются работниками органов прокуратуры разного уровня.
«Для усыпления бдительности граждан они приглашают собеседника в прокуратуру под различными предлогами: получить копию акта проверки, привезти какие-нибудь документы и т. п. — и по дороге в прокуратуру просят пополнить баланс на одном или нескольких номерах сотовых телефонов на сумму от одной до нескольких тысяч рублей. Злоумышленники обещают вернуть деньги при встрече в здании прокуратуры, однако граждан ждёт разочарование, так как никто из настоящих работников прокуратуры их это делать не просил», — описали схему мошенничества в облпрокуратуре.
В надзорном ведомстве попросили новосибирцев быть бдительными и при поступлении подобных звонков сообщать о них дежурному прокурору по телефону 210–28–15.
Ранее МЧС предупредило новосибирцев о мошенниках, которые вымогают у своих жертв дорогие подарки.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова