подробности

Шесть человек попались полиции после налёта на букмекеров: их подозревают в серии нападений

Организатором нападений считают 21-летнюю девушку

Подозреваемых задержали около 4:00 на улице Гурьевской
Подозреваемых задержали около 4:00 на улице Гурьевской


В среду, 16 января, в Новосибирске полиция и Росгвардия задержали шестерых человек — их подозревают в серии разбойных нападений на букмекерские конторы. 


По информации пресс-службы областной полиции, сегодня около 4:00 четверо мужчин в масках проникли в помещение букмекерской конторы на улице Гурьевской в Октябрьском районе.


«Угрожая персоналу пистолетом, ножом и газовым баллончиком, завладели деньгами в сумме 2 тысячи рублей. В это время две соучастницы преступления ожидали подельников в автомобиле. Все подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.


Полицейские задержали 22-летнюю и 21-летнюю девушек и четверых парней в возрасте от 16 до 28 лет.


Подозреваемые угрожали сотрудникам букмекерской конторы пистолетом
Подозреваемые угрожали сотрудникам букмекерской конторы пистолетом


Также задержанных подозревают ещё в двух аналогичных эпизодах. Предполагается, что 15 декабря они совершили нападение на букмекерскую контору в Кировском районе, где забрали около 60 тысяч рублей. Также их подозревают в нападении на другое букмекерское заведение в Октябрьском районе 10 января, где их добычей стали 70 тысяч рублей.


«Предварительно установлено, что организатором группы является 21-летняя женщина, которая ранее работала в одном из таких заведений», — сообщили в пресс-службе областной полиции.


Видео 


Сейчас возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые находятся под стражей, расследование уголовных дел продолжается.


Ранее новосибирские полицейские задержали пенсионера, подозреваемого в налёте на офисы микрозаймов: у него нашли зажигалку-пистолет.

Прочтений: 1934

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено