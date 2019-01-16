Шесть человек попались полиции после налёта на букмекеров: их подозревают в серии нападений

Подозреваемых задержали около 4:00 на улице Гурьевской





В среду, 16 января, в Новосибирске полиция и Росгвардия задержали шестерых человек — их подозревают в серии разбойных нападений на букмекерские конторы.





По информации пресс-службы областной полиции, сегодня около 4:00 четверо мужчин в масках проникли в помещение букмекерской конторы на улице Гурьевской в Октябрьском районе.





«Угрожая персоналу пистолетом, ножом и газовым баллончиком, завладели деньгами в сумме 2 тысячи рублей. В это время две соучастницы преступления ожидали подельников в автомобиле. Все подозреваемые были задержаны и доставлены в полицию», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





Полицейские задержали 22-летнюю и 21-летнюю девушек и четверых парней в возрасте от 16 до 28 лет.





Подозреваемые угрожали сотрудникам букмекерской конторы пистолетом





Также задержанных подозревают ещё в двух аналогичных эпизодах. Предполагается, что 15 декабря они совершили нападение на букмекерскую контору в Кировском районе, где забрали около 60 тысяч рублей. Также их подозревают в нападении на другое букмекерское заведение в Октябрьском районе 10 января, где их добычей стали 70 тысяч рублей.





«Предварительно установлено, что организатором группы является 21-летняя женщина, которая ранее работала в одном из таких заведений», — сообщили в пресс-службе областной полиции.







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Сейчас возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Подозреваемые находятся под стражей, расследование уголовных дел продолжается.





Ранее новосибирские полицейские задержали пенсионера, подозреваемого в налёте на офисы микрозаймов: у него нашли зажигалку-пистолет.

