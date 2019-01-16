Война за квитанции: коммунальщики отсудили у застройщика Плющихинского 46 миллионов долга за тепло

Осенью энергетики и строители поспорили о том, кто должен собирать деньги с жильцов

Эта задолженность образовалась за тепловую энергию, которую коммунальщики поставляли в дома Плющихинского жилмассива





«Сибирская энергетическая компания» отсудила у новосибирской компании «ДИСКУС плюс» 46 миллионов — эта задолженность образовалась за тепловую энергию, которую коммунальщики поставляли в дома Плющихинского жилмассива.





Информация об этом содержится в решении арбитражного суда, опубликованном в базе «Электронное правосудие». Решение принято в конце декабря прошлого года, но на днях в базе появился его полный текст.





Изначально «СИБЭКО» обратилась в арбитраж с требованием взыскать с «ДИСКУС плюс» 192,1 миллиона рублей, но суд решил удовлетворить требования лишь частично. Соответчиком по делу выступала УК «Достойный сервис», которая обслуживает построенные «Дискусом» дома и собирала платежи с жильцов.





«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ДИСКУС плюс" в пользу акционерного общества "Сибирская энергетическая компания" денежные средства в размере 46,2 миллиона рублей.





По встречным исковым требованиям. В удовлетворении исковых требований отказать», — говорится в решении арбитражного суда.





В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании», которая приобрела и управляет «СИБЭКО» с прошлого года, корреспонденту НГС пояснили, 35,5 миллиона из 46 миллионов — основной долг по коммунальным услугам, остальная сумма — неустойка.





«Задолженность образовалась, так как застройщик не оплачивал тепловую энергию, потреблённую за период с ноября 2017 по апрель 2018 года, а оплаты, проведённые в этот период, шли на погашение задолженности, возникшей в более ранние сроки.





Мы согласны с решением суда, считаем его обоснованным. И обжаловать данное решение не намерены», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.





В пресс-службе «ДИСКУС плюс» корреспондента НГС попросили направить официальный запрос. «Компания собирается, конечно, обжаловать решение арбитражного суда», — коротко сообщили в компании.





О конфликте энергетиков и «ДИСКУС плюс» стало известно этой осенью, когда жители домов на МЖК в Октябрьском районе узнали, что с ноября будут платить напрямую энергетикам — у их управляющей компании не оказалось договора на поставку тепла.