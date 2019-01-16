«У нас есть все разрешения»: застройщик рассказал о планах на участок у лицея на Советской
Запрет на стройку отменил суд — городские власти будут судиться дальше
Застройщик участка у лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской в центре Новосибирска рассказал о своих планах — он уверен, что стройка на этом месте законна, и намерен добиться встречи с мэром Новосибирска Анатолием Локтем, который эту стройку запретил.
В конце октября мэр Локоть распорядился остановить стройку, но недавно арбитражный суд признал это решение недействительным.
Как сообщил корреспонденту НГС учредитель и директор компании-застройщика «АльянсСтрой» Андрей Кунгурцев, он пытался добиться встречи с мэром.
«Но почему-то с нами никто не хочет встречаться. Не находят времени на нашу встречу.
Мы хотели собраться, сесть, обсудить, чтобы у всех была позиция адекватная, чтобы всех всё устроило. Мы действуем в рамках закона и ничего противозаконного не делаем. У нас были и есть все разрешения», — подчеркнул Андрей Кунгурцев.
До окончательного решения суда, по словам Кунгурцева, строительство на участке вестись не будет.
«Нам дали разрешение, мы вложили очень много финансов, а сейчас нам начинают вставлять палки в колёса. А пока у нас всё стоит, мы не собираемся заходить, огораживать участок, с кем-то воевать не собираемся», — рассказал директор «АльянсСтроя».
Мэрия намерена продолжать судиться с застройщиком, сообщили в пресс-центре городской администрации в ответ на запрос НГС.
«Апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Новосибирской области <...> будет подана в установленном законом порядке после изготовления указанного решения в окончательной форме», — говорится в ответе на запрос.
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Дмитрий Здорников
Фото Юрия Лобанова