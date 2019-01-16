«У нас есть все разрешения»: застройщик рассказал о планах на участок у лицея на Советской

Запрет на стройку отменил суд — городские власти будут судиться дальше

Застройщик пока не планирует продолжать стройку





Застройщик участка у лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советской в центре Новосибирска рассказал о своих планах — он уверен, что стройка на этом месте законна, и намерен добиться встречи с мэром Новосибирска Анатолием Локтем, который эту стройку запретил.





В конце октября мэр Локоть распорядился остановить стройку, но недавно арбитражный суд признал это решение недействительным.





Как сообщил корреспонденту НГС учредитель и директор компании-застройщика «АльянсСтрой» Андрей Кунгурцев, он пытался добиться встречи с мэром.





«Но почему-то с нами никто не хочет встречаться. Не находят времени на нашу встречу.





Мы хотели собраться, сесть, обсудить, чтобы у всех была позиция адекватная, чтобы всех всё устроило. Мы действуем в рамках закона и ничего противозаконного не делаем. У нас были и есть все разрешения», — подчеркнул Андрей Кунгурцев.





До окончательного решения суда, по словам Кунгурцева, строительство на участке вестись не будет.





«Нам дали разрешение, мы вложили очень много финансов, а сейчас нам начинают вставлять палки в колёса. А пока у нас всё стоит, мы не собираемся заходить, огораживать участок, с кем-то воевать не собираемся», — рассказал директор «АльянсСтроя».





Мэрия намерена продолжать судиться с застройщиком, сообщили в пресс-центре городской администрации в ответ на запрос НГС.





«Апелляционная жалоба на решение Арбитражного суда Новосибирской области <...> будет подана в установленном законом порядке после изготовления указанного решения в окончательной форме», — говорится в ответе на запрос.





Конфликт вокруг земельного участка начался в середине октября, когда возле лицея № 22 «Надежда Сибири» на улице Советская, 63 спилили несколько десятков деревьев, за которые мэрия получила 24 тысячи рублей.







Деревья снесли для подготовки площадки, на которой построят восьмиэтажный деловой центр с парковкой.

