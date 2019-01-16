Макароны, консервы и не только пиво: «Почта России» начала торговать едой

Все продукты, которые можно купить на почте, пока умещаются на двух стандартных стеллажах





«Почта России» начала торговать в своих отделениях продуктами и напитками, в том числе пивом. Корреспондент НГС оценил ассортимент и сравнил цены с сетевыми магазинами.







Продукты питания и напитки появились в отделениях «Почты России» в этом году. Пока это пилотный проект, и в Новосибирске, например, торговля идёт только в четырёх отделениях.







Цены на товары в целом соответствуют тому, сколько такие продукты стоят в обычных магазинах. Но вот пиво «Почта России» продает дороже





Сегодня днём корреспондент побывал в почтовом отделении № 1 на Холодильной, 16. Здесь «продуктовый отдел» представляет собой две полки, установленные в углу помещения.





Корреспондент НГС насчитал здесь порядка 90 наименований продукции. В основном это товары так называемого «импульсного спроса»: шоколад, печенье, несладкие снэки, безалкогольные напитки и пиво. Но есть и макаронные изделия, подсолнечное масло, мука, несколько видов консервов, крупы, чай и кофе.





Продукты лежат на полках прямо в зале, как в супермаркетах





Все товары относятся к продуктам длительного хранения и не требуют хранения в холодильнике.







Корреспондент НГС сравнил цены на некоторые позиции с ценами в специализированной продуктовой рознице.





Выяснилось, что безалкогольные напитки на почте стоят даже дешевле.





Так, например, литровая бутылка «Пепси» у «Почты России» стоит 59 рублей, а в магазине сети «Ярче!» — 77 рублей. Пачка сока «Фруктовый сад» объёмом 0,2 литра — 24,5 рублей, тогда как в «Ярче!» — 34 рубля.





В то же время пиво в отделениях «Почты России» стоит заметно дороже. Бутыль «Жатецкий гусь» объемом 1,33 литра — 149 рублей (в «Ярче!» — 129 рублей), алюминиевая банка «Балтики № 7 » объемом 0,45 литра — 68 рублей (в «Ярче!» — 58 рублей).







«Почта России» начала торговать непривычными для этой организации товарами еще в прошлом году, когда в её отделениях появились в продаже «фирменные» шоколадки с символикой организации. Шоколад был изготовлен кондитерской фабрикой «Победа» по заказу «Почты России».