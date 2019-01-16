Макароны, консервы и не только пиво: «Почта России» начала торговать едой

НГС сравнил цены в супермаркетах и почтовых отделениях

Все продукты, которые можно купить на почте, пока умещаются на двух стандартных стеллажах
Все продукты, которые можно купить на почте, пока умещаются на двух стандартных стеллажах


«Почта России» начала торговать в своих отделениях продуктами и напитками, в том числе пивом. Корреспондент НГС оценил ассортимент и сравнил цены с сетевыми магазинами.


Продукты питания и напитки появились в отделениях «Почты России» в этом году. Пока это пилотный проект, и в Новосибирске, например, торговля идёт только в четырёх отделениях.


Цены на товары в целом соответствуют тому, сколько такие продукты стоят в обычных магазинах. Но вот пиво «Почта России» продает дороже
Цены на товары в целом соответствуют тому, сколько такие продукты стоят в обычных магазинах. Но вот пиво «Почта России» продает дороже


Сегодня днём корреспондент побывал в почтовом отделении № 1 на Холодильной, 16. Здесь «продуктовый отдел» представляет собой две полки, установленные в углу помещения. 


Корреспондент НГС насчитал здесь порядка 90 наименований продукции. В основном это товары так называемого «импульсного спроса»: шоколад, печенье, несладкие снэки, безалкогольные напитки и пиво. Но есть и макаронные изделия, подсолнечное масло, мука, несколько видов консервов, крупы, чай и кофе. 


Продукты лежат на полках прямо в зале, как в супермаркетах
Продукты лежат на полках прямо в зале, как в супермаркетах


Все товары относятся к продуктам длительного хранения и не требуют хранения в холодильнике.


Корреспондент НГС сравнил цены на некоторые позиции с ценами в специализированной продуктовой рознице. 


Выяснилось, что безалкогольные напитки на почте стоят даже дешевле. 


Так, например, литровая бутылка «Пепси» у «Почты России» стоит 59 рублей, а в магазине сети «Ярче!» — 77 рублей. Пачка сока «Фруктовый сад» объёмом 0,2 литра — 24,5 рублей, тогда как в «Ярче!» — 34 рубля. 


В то же время пиво в отделениях «Почты России» стоит заметно дороже. Бутыль «Жатецкий гусь» объемом 1,33 литра — 149 рублей (в «Ярче!» — 129 рублей), алюминиевая банка «Балтики № 7» объемом 0,45 литра — 68 рублей (в «Ярче!» — 58 рублей).


«Почта России» начала торговать непривычными для этой организации товарами еще в прошлом году, когда в её отделениях появились в продаже «фирменные» шоколадки с символикой организации. Шоколад был изготовлен кондитерской фабрикой «Победа» по заказу «Почты России». 

Прочтений: 3011

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