Макароны, консервы и не только пиво: «Почта России» начала торговать едой
НГС сравнил цены в супермаркетах и почтовых отделениях
«Почта России» начала торговать в своих отделениях продуктами и напитками, в том числе пивом. Корреспондент НГС оценил ассортимент и сравнил цены с сетевыми магазинами.
Продукты питания и напитки появились в отделениях «Почты России» в этом году. Пока это пилотный проект, и в Новосибирске, например, торговля идёт только в четырёх отделениях.
Сегодня днём корреспондент побывал в почтовом отделении
Корреспондент НГС насчитал здесь порядка 90 наименований продукции. В основном это товары так называемого «импульсного спроса»: шоколад, печенье, несладкие снэки, безалкогольные напитки и пиво. Но есть и макаронные изделия, подсолнечное масло, мука, несколько видов консервов, крупы, чай и кофе.
Все товары относятся к продуктам длительного хранения и не требуют хранения в холодильнике.
Корреспондент НГС сравнил цены на некоторые позиции с ценами в специализированной продуктовой рознице.
Выяснилось, что безалкогольные напитки на почте стоят даже дешевле.
Так, например, литровая бутылка «Пепси» у «Почты России» стоит 59 рублей, а в магазине сети «Ярче!» — 77 рублей. Пачка сока «Фруктовый сад» объёмом 0,2 литра — 24,5 рублей, тогда как в «Ярче!» — 34 рубля.
В то же время пиво в отделениях «Почты России» стоит заметно дороже. Бутыль «Жатецкий гусь» объемом 1,33 литра — 149 рублей (в «Ярче!» — 129 рублей), алюминиевая банка «Балтики
«Почта России» начала торговать непривычными для этой организации товарами еще в прошлом году, когда в её отделениях появились в продаже «фирменные» шоколадки с символикой организации. Шоколад был изготовлен кондитерской фабрикой «Победа» по заказу «Почты России».
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Стас Соколов
Фото Александра Ощепкова