Новые тарифы позволяют: водителям и кондукторам «Горэлектротранспорта» повысят зарплату
Прибавка к окладу составит от 1 до 3 тысяч рублей
Новосибирским водителям и кондукторам МКП «Горэлектротранспорт», которое перевозит пассажиров на трамваях и троллейбусах, решили повысить зарплату — оклады изменятся с февраля.
«С февраля 2019 года планируется повысить тарифные ставки и оклады водителям и кондукторам МКП "ГЭТ" на 10,6%, другим категориям работающих на предприятии — с марта на 5,4%», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС о повышении зарплат работников предприятия после изменения тарифов.
По информации сайта МКП «ГЭТ», сейчас на предприятии открыты вакансии водителей троллейбуса, которым предлагают зарплату от 23 до 30 тысяч рублей. Водителям трамвая — 25–26 тысяч рублей. Кондукторов приглашают работать за 12–20 тысяч рублей.
В октябре прошлого года перевозчики пожаловались на нехватку водителей и кондукторов. Тогда директор ГЭТ Константин Прокин сообщил, что 80% сотрудников увольняются именно из-за низкой зарплаты.
В свою очередь министр транспорта Анатолий Костылевский отметил, пассажиры стали чаще жаловаться на обслуживание пассажиров в транспорте, и объяснил это явление перегруженностью работников.
Новые тарифы на проезд в общественном транспорте вступили в силу с 1 декабря — билеты в трамваях и троллейбусах подорожали с 18 до 21 рубля.
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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова