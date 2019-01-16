Новые тарифы позволяют: водителям и кондукторам «Горэлектротранспорта» повысят зарплату

Прибавка к окладу составит от 1 до 3 тысяч рублей

Низкие зарплаты были одной из причин текучки кадров в «Горэлектротранспорте» — их немного подняли

Новосибирским водителям и кондукторам МКП «Горэлектротранспорт», которое перевозит пассажиров на трамваях и троллейбусах, решили повысить зарплату — оклады изменятся с февраля.







«С февраля 2019 года планируется повысить тарифные ставки и оклады водителям и кондукторам МКП "ГЭТ" на 10,6%, другим категориям работающих на предприятии — с марта на 5,4%», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС о повышении зарплат работников предприятия после изменения тарифов.







По информации сайта МКП «ГЭТ», сейчас на предприятии открыты вакансии водителей троллейбуса, которым предлагают зарплату от 23 до 30 тысяч рублей. Водителям трамвая — 25–26 тысяч рублей. Кондукторов приглашают работать за 12–20 тысяч рублей.





В октябре прошлого года перевозчики пожаловались на нехватку водителей и кондукторов. Тогда директор ГЭТ Константин Прокин сообщил, что 80% сотрудников увольняются именно из-за низкой зарплаты.





В свою очередь министр транспорта Анатолий Костылевский отметил, пассажиры стали чаще жаловаться на обслуживание пассажиров в транспорте, и объяснил это явление перегруженностью работников.





Новые тарифы на проезд в общественном транспорте вступили в силу с 1 декабря — билеты в трамваях и троллейбусах подорожали с 18 до 21 рубля.