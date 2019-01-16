Суд передумал арестовывать основателя новосибирского холдинга, обвиняемого в мошенничестве
Павел Скурихин останется на свободе на время следствия
Сегодня, 16 января, Центральный районный суд Новосибирска повторно рассмотрел ходатайство следователя об аресте основателя группы компаний САХО Павла Скурихина, которого обвиняют в мошенничестве.
«В удовлетворении ходатайства <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скурихина П.В. отказано», — сообщили в Центральном районном суде.
Ранее следователи предъявили Павлу Скурихину обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). В главном следственном управлении ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали, что, по данным следствия, бизнесмен живёт за границей. «Скурихин скрывается за пределами России, свободно перемещаясь по территории других государств», — поясняли в ведомстве.
7 декабря бизнесмена объявили в международный розыск. Спустя четыре дня Центральный районный суд Новосибирска решил заочно арестовать Скурихина, но позже областной суд отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение.
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Ольга Хмелевская
Фото Стаса Соколова