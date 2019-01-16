Суд передумал арестовывать основателя новосибирского холдинга, обвиняемого в мошенничестве

Павел Скурихин останется на свободе на время следствия

Суд отклонил ходатайство следователя об аресте Павла Скурихина
Суд отклонил ходатайство следователя об аресте Павла Скурихина


Сегодня, 16 января, Центральный районный суд Новосибирска повторно рассмотрел ходатайство следователя об аресте основателя группы компаний САХО Павла Скурихина, которого обвиняют в мошенничестве.


«В удовлетворении ходатайства <…> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скурихина П.В. отказано», — сообщили в Центральном районном суде.


Ранее следователи предъявили Павлу Скурихину обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ). В главном следственном управлении ГУ МВД России по Новосибирской области сообщали, что, по данным следствия, бизнесмен живёт за границей. «Скурихин скрывается за пределами России, свободно перемещаясь по территории других государств», — поясняли в ведомстве. 


7 декабря бизнесмена объявили в международный розыск. Спустя четыре дня Центральный районный суд Новосибирска решил заочно арестовать Скурихина, но позже областной суд отменил это постановление и направил дело на новое рассмотрение. 

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