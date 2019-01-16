Адель в подземелье: жители Оби сняли видео для #adelechallenge в тонущем переходе

Для клипа они сделали десятки бумажных корабликов

Бумажный кораблик, изображающий певицу Адель, дал концерт в подземном переходе под федеральной трассой — ему подпевали десятки поклонников
Бумажный кораблик, изображающий певицу Адель, дал концерт в подземном переходе под федеральной трассой — ему подпевали десятки поклонников


Жители города Обь сняли злободневный видеоролик о затоплении пешеходного перехода под федеральной трассой, чтобы принять участие в популярном флешмобе Adelle Challenge. Эта акция захватила пользователей соцсетей в разных странах после известий о том, что певица Адель уходит со сцены. 


Видеоролик с множеством бумажных корабликов, помеченный хештегом #Adelechallenge, появился в паблике «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».


«В переходе "Путепровод" обской кораблик дал прощальный концерт. Летом переход наполнится, и кораблик уплывёт к своей семье», — говорится в описании видео.


Как рассказала корреспонденту НГС одна из авторов ролика — оффлайн-представитель группы «Город Обь Онлайн» Марина Воробьёва, этим видео инициативная группа жителей города решила напомнить о проблеме затопленных пешеходных переходов под трассой.


«Без сомнения, мы сделали это с лёгким намёком властям о том, что мы помним, что город топит», — пояснила создательница видеоролика.


По словам Марины Воробьёвой, для съёмки видео она и её соавторы Андрей Городецкий и Даниил Елисеев сделали 80 бумажных корабликов. Ролик снимали в течение часа в ближайшем к аэропорту Толмачёво переходе под федеральной трассой.


Марина Воробьёва уточнила, что в тёплое время года этот переход затапливает меньше, чем другие два. В прошлом году, например, вода была выше щиколотки — примерно на уровне 15 сантиметров. «То есть пройти просто так невозможно, не замочив ноги или на цыпочках», — резюмировала жительница Оби. Подземные переходы под федеральной трассой Р-254 «Иртыш» разделяют две части города Обь — ими регулярно пользуются местные жители. 



Флешмоб Adele Challenge распространился в социальных сетях после известий о том, что певица Адель уходит со сцены. Как сообщала «Газета.ру», волну видеопародий запустил интернет-пользователь Дэвид Каспрак. Он опубликовал ролик, в котором мармеладный мишка исполняет песню Адель Someone Like You, а другие мармеладные мишки изображают подпевающую толпу поклонников. После этого к челленджу подключились пользователи из разных стран. Сейчас в соцсетях насчитывается уже сотни роликов в поддержку Адель с участием ботинок, пельменей, мягких игрушек и прочих предметов.


В прошлом году жители Оби устроили венецианский карнавал с резиновой лодкой в другом затопленном переходе под трассой.

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