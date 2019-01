Адель в подземелье: жители Оби сняли видео для #adelechallenge в тонущем переходе

Бумажный кораблик, изображающий певицу Адель, дал концерт в подземном переходе под федеральной трассой — ему подпевали десятки поклонников







Жители города Обь сняли злободневный видеоролик о затоплении пешеходного перехода под федеральной трассой, чтобы принять участие в популярном флешмобе Adelle Challenge. Эта акция захватила пользователей соцсетей в разных странах после известий о том, что певица Адель уходит со сцены.





Видеоролик с множеством бумажных корабликов, помеченный хештегом #Adelechallenge, появился в паблике «Город Обь Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».







«В переходе "Путепровод" обской кораблик дал прощальный концерт. Летом переход наполнится, и кораблик уплывёт к своей семье», — говорится в описании видео.







Как рассказала корреспонденту НГС одна из авторов ролика — оффлайн-представитель группы «Город Обь Онлайн» Марина Воробьёва, этим видео инициативная группа жителей города решила напомнить о проблеме затопленных пешеходных переходов под трассой.







«Без сомнения, мы сделали это с лёгким намёком властям о том, что мы помним, что город топит», — пояснила создательница видеоролика.







По словам Марины Воробьёвой, для съёмки видео она и её соавторы Андрей Городецкий и Даниил Елисеев сделали 80 бумажных корабликов. Ролик снимали в течение часа в ближайшем к аэропорту Толмачёво переходе под федеральной трассой.







Марина Воробьёва уточнила, что в тёплое время года этот переход затапливает меньше, чем другие два. В прошлом году, например, вода была выше щиколотки — примерно на уровне 15 сантиметров. «То есть пройти просто так невозможно, не замочив ноги или на цыпочках», — резюмировала жительница Оби. Подземные переходы под федеральной трассой Р-254 «Иртыш» разделяют две части города Обь — ими регулярно пользуются местные жители.











Флешмоб Adele Challenge распространился в социальных сетях после известий о том, что певица Адель уходит со сцены. Как сообщала «Газета.ру», волну видеопародий запустил интернет-пользователь Дэвид Каспрак. Он опубликовал ролик, в котором мармеладный мишка исполняет песню Адель Someone Like You, а другие мармеладные мишки изображают подпевающую толпу поклонников. После этого к челленджу подключились пользователи из разных стран. Сейчас в соцсетях насчитывается уже сотни роликов в поддержку Адель с участием ботинок, пельменей, мягких игрушек и прочих предметов.





В прошлом году жители Оби устроили венецианский карнавал с резиновой лодкой в другом затопленном переходе под трассой.