Девочка-подросток украла у матери две шубы за 350 тысяч, чтобы сдать их в ломбард

Похищение шуб у матери обернулось для подростка уголовным делом





17-летняя дочка украла у своей матери две шубы и сдала их в ломбард — полиция завела уголовное дело.





По информации пресс-службы областной полиции, инцидент произошёл 14 января в Центральном районе Новосибирска.





«Из квартиры дома по улице Гоголя у женщины были похищены две меховые шубы на общую сумму 350 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась в полицию. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления. Ей оказалась ранее не судимая несовершеннолетняя дочь потерпевшей, которая сдала похищенное в ломбард», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.





В ходе обыска шубы нашли и вернули хозяйке. В полиции уточнили, что подозреваемой в краже девушке 17 лет. Мать девушки не стала забирать заявление из полиции, добавили в МВД. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.



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