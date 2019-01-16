Автоинспекция назвала самые опасные дороги для новосибирских водителей
НГС публикует карту участков, где случилось больше всего ДТП
Госавтоинспекция провела топографический анализ мест ДТП в Новосибирске и составила список самых опасных участков, на которых случались аварии.
«Всего на территории города Новосибирска в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 выявлено 32 участка концентрации ДТП», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
НГС публикует онлайн-карту, на которой отмечены опасные места.
Например, на опасном перекрёстке Дзержинского — Королёва одна из аварий случилась в октябре прошлого года. Тогда в аварию попали «Шевроле» и «Хонда» — первый автомобиль пересёк полосу встречного движения и врезался в металлический забор.
На перекрёстке улиц Нарымская и 1905 года авария случилась в июле, «Тойота Камри» сбила ребёнка недалеко от Нарымского сквера — мальчика увезли в больницу.
А в декабре закончился суд над водителем грузовика, который в июле сбил насмерть девушку на перекрёстке Кирова и Никитина. Он не заметил девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
Ночью 26 октября на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили Nissan Almera и Hyundai Solaris — в аварии пострадали четыре человека.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Карта yandex.ru/maps