Дорогие, но очень хорошие: подрядчики строительства нового моста объяснили высокие цены на трубы

Немецким трубам не нашли отечественных аналогов

Претензии у контрольно-счётной палаты возникли из-за слишком дорогих немецких труб
Претензии у контрольно-счётной палаты возникли из-за слишком дорогих немецких труб


Подрядчики строительства четвёртого моста решили использовать при строительстве дорогостоящие материалы, несмотря на претензии контрольно-счётной палаты — там подсчитали, что цены в сметах завышены в 2–3 раза.


Об этом корреспонденту НГС рассказал начальник ГКУ «Мост», которое готовит площадку под строительство моста, Валерий Жарков. По его словам, дополнительная экспертиза использования бюджетных денег не нужна.


«Главгосэкспертиза в 2015 году одобрила техническое применение материалов, а в 2017-м прошла экспертиза сметно-финансовой части, то есть ценового соответствия применяемых материалов или их аналогов по сегодняшним ценам. Главгосэкспертиза является самым высшим экспертным органом страны, и оспаривать мнение тех специалистов нужно либо аргументированно, либо иметь достаточно весомые доказательства. Поэтому во всех контролирующих органах: Ростехнадзор, управление архитектурно-строительной инспекции, ГАСН области — все требуют проектную документацию с заключением Главгосэкспертизы. 


А мнение финансистов, контрольно-счётной палаты — они не технические специалисты. 


Мы их предложения сейчас рассмотрим, все замечания, которые были, мы их рассмотрим, подготовим письменный ответ», — объяснил Валерий Жарков.


Завышенные цены контрольно-счётная палата Новосибирской области нашла во время проверки проектно-сметных документов при обустройстве коллектора — она подсчитала, что вместо неоправданно дорогих немецких труб можно было закупить более дешёвые отечественные. Из-за этого бюджетных денег может уйти в 2–3,5 раза больше. КСП предложила областному министерству транспорта и дорожного хозяйства провести дополнительную экспертизу сметной стоимости моста. По словам Валерия Жаркова, отечественных аналогов таких труб нет. 


В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в ответ на запрос НГС сообщили, что проведут тщательную проверку по выводам КСП и передадут её результаты проектировщику — институту «Стройпроект».


Сейчас рабочие готовят площадку под строительство моста — работы начали осенью с обустройства канализационного коллектора. В ГКУ «Мост» добавили, что подрядчики не уложились в сроки из-за проблем с документами и наступившими морозами — они должны были закончить обустройство в декабре. Теперь закончить его планируют к середине февраля. 

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