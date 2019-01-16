Швейцарский бренд спортивной одежды закрывает последний магазин в Новосибирске

Сеть Intersport уходит с российского рынка

Последний магазин сети расположен в торговом центре Академгородка
Последний магазин сети расположен в торговом центре Академгородка


Сеть магазинов спортивной одежды и снаряжения Intersport уходит с российского рынка. Единственный её работающий магазин остался в Академгородке.


По данным газеты «Коммерсантъ», компания «Иохастон», которой принадлежали права на работу под брендом Intersport в России, запустила процесс ликвидации: Intersport «перестал обслуживать клиентов» с начала этого года. На конец прошлого года в России работали 26 собственных и франчайзинговых магазинов компании.


Российский сайт и профиль в «Инстаграм» «Интерспорта» уже не работают, а в аккаунте сети «ВКонтакте» последняя запись сделана еще весной прошлого года. 


В Новосибирске у Intersport в своё время было как минимум четыре магазина, в основном в торговых центрах. Предпоследний магазин в крупном ТЦ — в «Ауре» — закрылся в конце прошлого года. 


В начале января в Новосибирске работала единственная торговая точка под этим брендом — в Академгородке. Ранее здесь объявили о распродаже товарных остатков. Сегодня телефон «Интерспорта» не отвечал. В самом ТЦ Академгородка корреспонденту НГС сообщили, что магазин сейчас является частью торгового центра и продолжит работу под другим названием — по всей видимости, это будут «Спорттовары». 


Швейцарская сеть Intersport насчитывает более 5,3 тысячи магазинов в 39 странах с годовым оборотом 115 миллиардов евро (по итогам 2017 года). В России первые магазины появились ещё в 2004 году. В Новосибирске первый магазин сети был открыт в ТЦ «Фестиваль» (сейчас «Фантазия». — Прим. ред.) в середине 2000-х годов.


Закрытие магазинов Intersport — часть общего сокращения рынка спортивной одежды. Так, на следующей неделе должен прекратить работу единственный новосибирский магазин сети «Чемпион» в ТРЦ «Сибирский Молл», сейчас там заканчивается распродажа. А в прошлом году сеть Adidas закрыла в Новосибирске сразу несколько магазинов, в том числе в «Сан Сити» и «МЕГЕ».

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