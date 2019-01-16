Кто последний в очереди: в новосибирских отделениях Почты России начали продавать пиво

Пока таких отделений в Новосибирске всего четыре

Пиво на почте теперь можно купить в четырёх районах Новосибирска: Ленинском, Калининском, Дзержинском и Заельцовском. Напитки стоят на полке в левом нижнем углу фото 
Пиво на почте теперь можно купить в четырёх районах Новосибирска: Ленинском, Калининском, Дзержинском и Заельцовском. Напитки стоят на полке в левом нижнем углу фото 


Почта России начала продавать в своих отделениях по всей стране алкогольные напитки и другие товары — продажи пива начались и в 4 отделениях в Новосибирске.


Фото из одного такого отделения в редакцию НГС прислал читатель — снимок сделан накануне на Ватутина, 16 в Ленинском районе Новосибирска. В почтовом отделении № 78 по этому адресу установлен стеллаж с продовольственными товарами (чаем, печеньем, чипсами и др.), а на нижней полке стоит пиво в 1,5-литровых ПЭТ-бутылках. 


Как рассказала корреспонденту НГС руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» филиала ФГУП «Почта России» Галина Гордеенко, алкоголь начали продавать в связи со стартом пилотного федерального проекта.


«У нас он реализуется всего в 4 отделениях по области. Адреса ОПС (отделений почтовой связи. — Прим. ред.), где реализуют пиво: улица Холодильная, 16, Учительская, 20, Авиастроителей 2/1 и Ватутина, 16», — подтвердила Галина Гордеенко.


В Почте России объясняют продажу пива борьбой с некачественным алкоголем. Сейчас в России всего 3200 почтовых отделений, работающих в 41 региональном филиале. 


Галина Гордеенко также подчеркнула, что Почта России рассматривает возможность увеличения количества отделений, в которых будет продаваться слабоалкогольная продукция. «Перспективы расширения географии проекта станут понятны после подведения его первых итогов», — добавила она.


В прошлом году в новосибирских отделениях Почты России начали продавать шоколад собственного бренда — компания запустила новый вид товаров вместе с кондитерской фабрикой «Победа».

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