Кто последний в очереди: в новосибирских отделениях Почты России начали продавать пиво

Пока таких отделений в Новосибирске всего четыре

Пиво на почте теперь можно купить в четырёх районах Новосибирска: Ленинском, Калининском, Дзержинском и Заельцовском. Напитки стоят на полке в левом нижнем углу фото





Почта России начала продавать в своих отделениях по всей стране алкогольные напитки и другие товары — продажи пива начались и в 4 отделениях в Новосибирске.







Фото из одного такого отделения в редакцию НГС прислал читатель — снимок сделан накануне на Ватутина, 16 в Ленинском районе Новосибирска. В почтовом отделении № 78 по этому адресу установлен стеллаж с продовольственными товарами (чаем, печеньем, чипсами и др.), а на нижней полке стоит пиво в 1,5-литровых ПЭТ-бутылках.





Как рассказала корреспонденту НГС руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона «Сибирь» филиала ФГУП «Почта России» Галина Гордеенко, алкоголь начали продавать в связи со стартом пилотного федерального проекта.







«У нас он реализуется всего в 4 отделениях по области. Адреса ОПС (отделений почтовой связи. — Прим. ред.), где реализуют пиво: улица Холодильная, 16, Учительская, 20, Авиастроителей 2/1 и Ватутина, 16», — подтвердила Галина Гордеенко.







В Почте России объясняют продажу пива борьбой с некачественным алкоголем. Сейчас в России всего 3200 почтовых отделений, работающих в 41 региональном филиале.





Галина Гордеенко также подчеркнула, что Почта России рассматривает возможность увеличения количества отделений, в которых будет продаваться слабоалкогольная продукция. «Перспективы расширения географии проекта станут понятны после подведения его первых итогов», — добавила она.







В прошлом году в новосибирских отделениях Почты России начали продавать шоколад собственного бренда — компания запустила новый вид товаров вместе с кондитерской фабрикой «Победа».