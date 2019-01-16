Роман Власов вернулся к решающим соревнованиям после травмы

Роман Власов (в синем) всю осень восстанавливался после травмы





Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов вернулся к соревнованиям после травмы — в сентябре врачи провели операцию новосибирскому борцу на мениске.





Из-за травмы и лечения спортсмен пропустил чемпионат мира в Будапеште. Сегодня сборная Новосибирской области с Власовым в составе вылетела в Калининград на чемпионат России.







«16 января наши атлеты вылетают в Калининград, где с 18 по 21 января состоится чемпионат России, который станет основным смотром сил перед чемпионатом Европы и Европейскими Олимпийскими играми», — сообщили в Федерации спортивной борьбы Новосибирской области.





Роман Власов начал готовиться к новому сезону ещё в прошлом году





На зимних каникулах Роман Власов вместе с командой готовился к новому сезону — уже 3 января они отправились на сборы. Кроме него в сборную региона вошли ещё семь спортсменов: победитель первенства России (U24) и серебряный призёр чемпионата России Виктор Ведерников (весовая категория до 55 кг), Андрей Ершов (до 63 кг), Карим Мустакимов (до 77 кг), Руслан Гусейнов и Шамиль Ожаев (оба — до 82 кг), Улан Амадалиев и Иван Васьков (оба — до 97 кг).





На праздниках борцы и тренеры работали с 3 января





В мае прошлого года Роман Власов в третий раз стал чемпионом Европы — в финале он встретился с действующим на тот момент чемпионом из Сербии Виктором Немешем и одержал победу со счётом 5:1.