«Связали скотчем — так и летел»: пассажир устроил дебош в самолёте из Бангкока

В Толмачёво его встретила полиция

Пассажир из Бангкока провёл часть пути в Новосибирск связанным скотчем
Пассажир из Бангкока провёл часть пути в Новосибирск связанным скотчем


Вечером во вторник, 15 января, в новосибирском аэропорту Толмачёво полицейские задержали шумного пассажира, прилетевшего из Бангкока.


«Где-то через 3 часа после взлёта он начал неадекватно себя вести, оскорблять рядом сидящих пассажиров, на призывы стюардесс не реагировал, тогда командир сказал, что либо мы делаем аварийную посадку в Китае либо Монголии, либо применяем меры к нарушителю. Потом какой-то пассажир его несколько раз ударил, принесли скотч, связали его, так он и летел, за ним постоянно смотрели, так он пытался развязаться», — рассказал корреспонденту НГС очевидец происшествия.


Шумный пассажир прилетел в Новосибирск на самолёте компании S7 в 18:53 во вторник.


О происшествии на борту в своём Instagram рассказал и пользователь macpava, который летел в командировку в Новосибирск и тоже стал свидетелем происшествия.


«Полёт проходил штатно, и ничего не предвещало беды, пока на 3-м часу один из пассажиров не начал вызывающе себя вести и хамить. Я обратил на него внимание еще в начале полёта по большой полупустой бутылке вискаря и странному поведению. Экипаж самолета пытался его успокоить, но всё тщетно. На 4-м часу полёта вмешался командир экипажа, который предложил в соответствии с международным воздушным законодательством 3 варианта развития событий: 1. Дебошир успокаивается сам. 2. Летим дальше, но по прилёте его сдают полиции. 3. Самолёт садится на территории Китая или Монголии, и там разбираемся. Виновник торжества к тому времени разошелся еще больше, и пассажиры дружными усилиями его обезвредили, связав ремнями и скотчем. При этом красавчик немного пострадал, в результате чего искали по салону врача», — пишет очевидец.


Также блогер со ссылкой на пассажиров, сидевших рядом с хулиганом, пишет, что молодой человек 2 года провёл в тайской тюрьме и был депортирован.



«По прибытии сотрудников вёл он себя достаточно адекватно, признался, что выражался нецензурной бранью», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе УТ МВД по СФО.


Протоколы на мужчину составили за мелкое хулиганство и нахождение в пьяном состоянии в общественном месте. Потом его отпустили.


Был ли мужчина действительно депортирован из Таиланда, в полиции пока уточняют.


НГС также отправил запрос в авиакомпанию S7 с просьбой прокомментировать происшествие.


В середине декабря новосибирца задержали в хабаровском аэропорту за дебош на борту самолёта. В отношении сибиряка составили два административных протокола.

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