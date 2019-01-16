Воры украли телефон в автобусе на глазах у капитана Росгвардии: он бросился за ними из салона
Инцидент случился в автобусе № 5
Сотрудник Росгвардии возвращался домой со службы и поймал мужчин, которые вытащили из кармана пассажирки автобуса телефон.
Инцидент произошёл вечером 14 января в автобусе
«Начальник отдела вневедомственной охраны капитан полиции Александр Волков, возвращаясь домой со службы, стал свидетелем карманной кражи в автобусе. Подъезжая к остановке общественного транспорта, Александр обратил внимание на двоих граждан, которые стояли у входных дверей автобуса. Пользуясь тем, что автобус был переполнен, один из подозреваемых, прижав стоящую рядом женщину к дверям, вытащил телефон из левого кармана верхней одежды пассажирки», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.
По её словам, капитан Росгвардии выскочил из автобуса вслед за мужчинами и поймал их.
«Он их задержал, поймал за руки. Тут же женщина заметила пропажу телефона. На место вызвали экипаж вневедомственный охраны, после чего мужчин доставили в отделение полиции. Потерпевшая написала заявление в полицию. Задержанные уже были судимы за аналогичные преступления», — добавила Ольга Табатчикова.
Потерпевшей вернули телефон стоимостью порядка 1
В начале прошлого месяца сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл у своего попутчика в такси банковскую карту и отправился с ней за покупками.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено Ольгой Табатчиковой