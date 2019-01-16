Воры украли телефон в автобусе на глазах у капитана Росгвардии: он бросился за ними из салона

Инцидент случился в автобусе № 5

Пассажирка написала на мужчин заявление в полицию
Пассажирка написала на мужчин заявление в полицию


Сотрудник Росгвардии возвращался домой со службы и поймал мужчин, которые вытащили из кармана пассажирки автобуса телефон.


Инцидент произошёл вечером 14 января в автобусе № 5 на остановке «Тепличная» в Ленинском районе Новосибирска.


«Начальник отдела вневедомственной охраны капитан полиции Александр Волков, возвращаясь домой со службы, стал свидетелем карманной кражи в автобусе. Подъезжая к остановке общественного транспорта, Александр обратил внимание на двоих граждан, которые стояли у входных дверей автобуса. Пользуясь тем, что автобус был переполнен, один из подозреваемых, прижав стоящую рядом женщину к дверям, вытащил телефон из левого кармана верхней одежды пассажирки», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.


По её словам, капитан Росгвардии выскочил из автобуса вслед за мужчинами и поймал их.


«Он их задержал, поймал за руки. Тут же женщина заметила пропажу телефона. На место вызвали экипаж вневедомственный охраны, после чего мужчин доставили в отделение полиции. Потерпевшая написала заявление в полицию. Задержанные уже были судимы за аналогичные преступления», — добавила Ольга Табатчикова.


Потерпевшей вернули телефон стоимостью порядка 10 000 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).


В начале прошлого месяца сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл у своего попутчика в такси банковскую карту и отправился с ней за покупками.

Прочтений: 7047

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено