Воры украли телефон в автобусе на глазах у капитана Росгвардии: он бросился за ними из салона

Пассажирка написала на мужчин заявление в полицию





Сотрудник Росгвардии возвращался домой со службы и поймал мужчин, которые вытащили из кармана пассажирки автобуса телефон.





Инцидент произошёл вечером 14 января в автобусе № 5 на остановке «Тепличная» в Ленинском районе Новосибирска.





«Начальник отдела вневедомственной охраны капитан полиции Александр Волков, возвращаясь домой со службы, стал свидетелем карманной кражи в автобусе. Подъезжая к остановке общественного транспорта, Александр обратил внимание на двоих граждан, которые стояли у входных дверей автобуса. Пользуясь тем, что автобус был переполнен, один из подозреваемых, прижав стоящую рядом женщину к дверям, вытащил телефон из левого кармана верхней одежды пассажирки», — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы областного управления Росгвардии Ольга Табатчикова.





По её словам, капитан Росгвардии выскочил из автобуса вслед за мужчинами и поймал их.





«Он их задержал, поймал за руки. Тут же женщина заметила пропажу телефона. На место вызвали экипаж вневедомственный охраны, после чего мужчин доставили в отделение полиции. Потерпевшая написала заявление в полицию. Задержанные уже были судимы за аналогичные преступления», — добавила Ольга Табатчикова.





Потерпевшей вернули телефон стоимостью порядка 1 0 000 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).





В начале прошлого месяца сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл у своего попутчика в такси банковскую карту и отправился с ней за покупками.

