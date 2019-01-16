Переходили дорогу в неположенном месте: за один день в Новосибирске сбили двоих детей
Обоих школьников с места ДТП увезли в больницу
За один день в Новосибирске сбили двух детей — об этом сегодня сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Первое ДТП с несовершеннолетним пешеходом случилось в 18:30 в Центральном районе города. По информации ГИБДД, 48-летний водитель на Mitsubishi Delica ехал по улице Державина в сторону Красного проспекта, в сторону Советской.
«В пути следования напротив дома
В результате ДТП 8-летнюю девочку увезли в больницу с ушибами и травмой колена.
По информации Госавтоинспекции, второе ДТП случилось в 12:35 в Октябрьском районе Новосибирска.
«26-летний водитель автомобиля Nissan Presea следовал по Панфиловцев со стороны Автогенной в сторону Никитина. Напротив дома
Вчера, 15 января, стало известно, что в Искитиме водитель «Лады» без прав врезался в «Тойоту» — два человека получили травмы.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирску