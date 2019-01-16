Переходили дорогу в неположенном месте: за один день в Новосибирске сбили двоих детей

В аварии на Державина пострадала 8-летняя девочка





За один день в Новосибирске сбили двух детей — об этом сегодня сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Первое ДТП с несовершеннолетним пешеходом случилось в 18:30 в Центральном районе города. По информации ГИБДД, 48-летний водитель на Mitsubishi Delica ехал по улице Державина в сторону Красного проспекта, в сторону Советской.







«В пути следования напротив дома № 1 по улице Державина он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, слева направо по ходу движения автомобиля», — сообщили в ГИБДД.







В результате ДТП 8-летнюю девочку увезли в больницу с ушибами и травмой колена.





7-летний мальчик переходил улицу Панфиловцев в неположенном месте



По информации Госавтоинспекции, второе ДТП случилось в 12:35 в Октябрьском районе Новосибирска.







«26-летний водитель автомобиля Nissan Presea следовал по Панфиловцев со стороны Автогенной в сторону Никитина. Напротив дома № 9 по улице Панфиловцев он совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, вне зоны пешеходного перехода. В результате пострадал 7-летний мальчик, который с переломом носа доставлен в больницу», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Вчера, 15 января, стало известно, что в Искитиме водитель «Лады» без прав врезался в «Тойоту» — два человека получили травмы.